В ФК «Евпатория» новый главный тренер
Почти месяц ФК «Евпатория» после отставки Вячеслава Беляева официально оставался без наставника. И вот, с 1 января в клубе — новый главный тренер. Это Владимир Мартынов. Об этом сообщил президент клуба Роман Тихончук.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Прежде чем назвать имя главного тренера, хочу поблагодарить всех кандидатов, которые претендовали на эту должность.
По информации
СПРАВКА: Владимир Владимирович Мартынов родился 6 апреля 1976 года в Темиртау, ныне Казахстан. Воспитанник СДЮШОР «Таврии». Выступал за команды: «Таврия», «Динамо» из города Саки, «Прикарпатье», «Закарпатье»,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter