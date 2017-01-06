Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28345478/
6 января 2017, 10:16 | Футбол | Крым Press

В ФК «Евпатория» новый главный тренер

Почти месяц ФК «Евпатория» после отставки Вячеслава Беляева официально оставался без наставника. И вот, с 1 января в клубе — новый главный тренер. Это Владимир Мартынов. Об этом сообщил президент клуба Роман Тихончук.

Почти месяц ФК Евпатория после отставки Вячеслава Беляева официально оставался без наставника. И вот с 1 января в клубе — новый главный тренер. Это Владимир Мартынов. Об этом сообщил президент клуба Роман Тихончук. Прежде чем назвать имя главного тренера хочу поблагодарить всех кандидатов которые претендовали на эту должность. Кто-то из них сам выходил с нами &hellip Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Прежде чем назвать имя главного тренера, хочу поблагодарить всех кандидатов, которые претендовали на эту должность. Кто-то из них сам выходил с нами на связь, предлагая свои услуги, с кем-то мы общались по своей инициативе. Спортивный директор клуба Александр Яцун проделал огромную подготовительную работу, именно он вел переговоры со специалистами. И все же изначально приоритетным вариантом для нас была кандидатура Мартынова, и мы очень рады, что в итоге он принял наше предложение возглавить команду. Я уверен, Владимир Владимирович в состоянии продолжить тот вектор развития ФК «Евпатория», который был задан полтора года назад, когда создавалась команда. Он прекрасно знает возможности всех наших футболистов, а игроки — требования главного тренера, — рассказал Р. Тихончук.

По информации пресс-службы ФК «Евпатория», тренерский штаб будет сформирован в январе, ну, а задачи, которые стоят перед новым главным тренером «горожан» — Кубок КФС и место в тройке призеров Чемпионата Премьер-лиги.

СПРАВКА: Владимир Владимирович Мартынов родился 6 апреля 1976 года в Темиртау, ныне Казахстан. Воспитанник СДЮШОР «Таврии». Выступал за команды: «Таврия», «Динамо» из города Саки, «Прикарпатье», «Закарпатье», ивано-франковский «Спартак», донецкий «Металлург», «Заря», «Крымтеплица» и «ИгроСервис». В высшем дивизионе провёл 42 матча, забил 2 мяча. Финалист Кубка Украины: 1993/94. Бронзовый призёр Первой лиги Украины: 2004/05. В 2014 году возглавил клуб «ТСК Симферополь». 21 июля 2015 года стал тренером ФК «Евпатория», а с 1 января 2017 года возглавил команду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости