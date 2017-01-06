В ФК «Евпатория» новый главный тренер

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— Прежде чем назвать имя главного тренера, хочу поблагодарить всех кандидатов, которые претендовали на эту должность. Кто-то из них сам выходил с нами на связь, предлагая свои услуги, с кем-то мы общались по своей инициативе. Спортивный директор клуба Александр Яцун проделал огромную подготовительную работу, именно он вел переговоры со специалистами. И все же изначально приоритетным вариантом для нас была кандидатура Мартынова, и мы очень рады, что в итоге он принял наше предложение возглавить команду. Я уверен, Владимир Владимирович в состоянии продолжить тот вектор развития ФК «Евпатория», который был задан полтора года назад, когда создавалась команда. Он прекрасно знает возможности всех наших футболистов, а игроки — требования главного тренера, — рассказал Р. Тихончук.

По информации пресс-службы ФК «Евпатория», тренерский штаб будет сформирован в январе, ну, а задачи, которые стоят перед новым главным тренером «горожан» — Кубок КФС и место в тройке призеров Чемпионата Премьер-лиги.