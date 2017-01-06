Похороны известного футболиста и тренера Виктора Царева прошли в Москве

В понедельник стало известно, что Царев скончался на 86-м году жизни. Как отмечается, попрощаться с прославленным футболистом в четверг пришло более 200 человек: руководители ВФСО и ФК «Динамо», футбольной академии «бело-голубых», которую Царев возглавлял более 30 лет, представители Российского футбольного союза и ФК «Динамо», ветераны отечественного футбола и болельщики.

Царев в составе московского «Динамо» четырежды выигрывал чемпионат СССР. А в составе сборной СССР стал чемпионом Европы 1960 года.