Бекхэм повздорил с бывшим руководителем команды «Формулы-1» на вечеринке
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм повздорил с
экс-руководителем команды «Формулы-1» McLaren Роном Деннисом из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах. Об этом сообщает F1i.com.
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«Надо сказать, что разговор шел на повышенных тонах, но это буря в стакане. Они давно знакомы, и все было решено очень скоро», — сообщил друг Денниса.
Деннис в сопровождении нескольких десятков людей утверждал, что места принадлежат ему. В перепалку с ним вступила женщина из компании Бекхэма. Деннис не стал ее слушать, после чего в конфликт вмешался сам бывший футболист.
Конфликт был исчерпан после того, как Деннис принес Бекхэму извинения.
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