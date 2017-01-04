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https://sport.mail.ru/news/football/28336706/
4 января 2017, 20:41 | Футбол | Lenta.Ru

Бекхэм повздорил с бывшим руководителем команды «Формулы-1» на вечеринке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм повздорил с экс-руководителем команды «Формулы-1» McLaren Роном Деннисом из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах. Об этом сообщает F1i.com.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед мадридского Реала и сборной Англии <span class=error>Дэвид</span> Бекхэм повздорил с <nobr>экс-руководителем</nobr> команды Формулы-1 McLaren <span class=error>Роном</span> <span class=error>Деннисом</span> <nobr>из-за </nobr>мест на новогоднем шоу на <span class=error>Мальдивах</span>. Об этом сообщает F1i.com. Увеличить
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«Надо сказать, что разговор шел на повышенных тонах, но это буря в стакане. Они давно знакомы, и все было решено очень скоро», — сообщил друг Денниса.

Деннис в сопровождении нескольких десятков людей утверждал, что места принадлежат ему. В перепалку с ним вступила женщина из компании Бекхэма. Деннис не стал ее слушать, после чего в конфликт вмешался сам бывший футболист. Экс-капитану сборной Англии удалось отстоять правоту своей подруги.

Конфликт был исчерпан после того, как Деннис принес Бекхэму извинения.
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