Агент Самариса назвал информацию о возможном переходе игрока в ФК «Зенит» слухами

Ранее итальянские и португальские СМИ сообщили возможном переходе Самариса, к которому петербургский клуб проявлял интерес еще летом, в «Зенит». По информации СМИ, питерцы готовы были заплатить за грека 20 млн евро, большая часть из которых была получена от продажи Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в “Зенит”, — сказал Эммануилидис по телефону. — Лучше вам спросить об этом в “Бенфике” или в самом “Зените”. Андреас — профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с “Бенфикой”, и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями “Зенита”, так что данная информация всего лишь слухи».