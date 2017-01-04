Агент Самариса назвал информацию о возможном переходе игрока в ФК «Зенит» слухами
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Информация о возможном переходе греческого полузащитника лиссабонской «Бенфики» Андреаса Самариса в петербургский «Зенит» является просто слухами, заявил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Иоаннис Эммануилидис.
Ранее итальянские и португальские СМИ сообщили возможном переходе Самариса, к которому петербургский клуб проявлял интерес еще летом, в «Зенит». По информации СМИ, питерцы готовы были заплатить за грека 20 млн евро, большая часть из которых была получена от продажи Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в “Зенит”, — сказал Эммануилидис по телефону. — Лучше вам спросить об этом в “Бенфике” или в самом “Зените”. Андреас — профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с “Бенфикой”, и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями “Зенита”, так что данная информация всего лишь слухи».
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