«Зенит» объявил о переходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

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«Футбольные клубы “Зенит” и “Тяньцзинь Цюаньцзянь” достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника», — говорится в сообщении.

Бельгиец Витсель стал игроком «Зенита» в сентябре 2012 года и провел за петербургский клуб пять сезонов в Петербурге. На его счету в составе «Зенита» 180 матчей, 22 гола и 13 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«“Зенит” благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды», — отметили в пресс-службе клуба.

Витсель в 2012 году переходил в «Зенит» из португальской «Бенфики». Из другой португальской команды — «Порту» — практически в то же время в петербургскую команду перешел тогда бразилец Халк. По окончании сезона-2015/16 тот также перебрался в Китай — в «Шанхай Тэллэйс».