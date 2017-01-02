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https://sport.mail.ru/news/football/28323775/
2 января 2017, 17:18 | Футбол | Р-Спорт

Ева Лонгория будет ведущей церемонии вручения наград ФИФА

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль будут вести церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2016 года, сообщается на официальном сайте организации.

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Торжественная церемония состоится 9 января в Цюрихе.

В рамках мероприятия будут названы лучшие футболист и футболистка года по версии ФИФА, лучший гол года, лучшие тренеры в мужском и женском футболе и обладатель награды за честную игру.
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