Ева Лонгория будет ведущей церемонии вручения наград ФИФА

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Торжественная церемония состоится 9 января в Цюрихе.

В рамках мероприятия будут названы лучшие футболист и футболистка года по версии ФИФА, лучший гол года, лучшие тренеры в мужском и женском футболе и обладатель награды за честную игру.