10 футбольных людей, восхитивших нас в 2016 году
В числе восхитительных людей года — лучший русский бомбардир, чудотворец Каррера и даже
женщина-тренер.
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Фёдор Смолов
Смолов в 2016-м окончательно стал главной звездой российского футбола — всё, что он делал на поле и за его пределами, было настолько правильно и
Массимо Каррера
Итальянскому тренеру за несколько месяцев удалось пройти путь от помощника, отвечающего за оборону у носителя духа Дмитрия Аленичева, до культового тренера для болельщиков «Спартака». Сдерживающая тактика с умением чётко строить переходы из атаки в оборону и из обороны в атаку,
Сергей Семак
На самом деле здесь нужно говорить не только о Семаке, но и о его жене Анне. Летом они удочерили девочку с ограниченными физическими возможностями и потратили (или ещё потратят) огромное количество денег на её лечение. Таня стала ВОСЬМЫМ ребёнком в семье бывшего капитана сборной России. Другие слова просто не нужны. Сергей и Анна — это люди года.
Чисамба Лунгу
Один из поступков года — интервью Чисамбы Лунгу, который по факту признал, что с матчем «Урал» — «Терек»
Курбан Бердыев
Веру во
Клаудио Раньери
В отличие от Бердыева, который всю карьеру приносит локальные и глобальные успехи командам, в которых оказывается, Клаудио Раньери до 2016 года был неудачником — везде, где появлялся итальянец, вдруг заканчивались шансы на титул. В 2016-м судьба вернула ему всё сполна: «Лестер», который он принял полтора года назад, все, даже английские журналисты (не говоря уже о Сергее Титове, который вошёл со своим прогнозом на прошлый сезон
Рафаэль Бенитес
Бенитес совершил поступок года в международном масштабе. Тренер, совсем недавно работавший с мадридским «Реалом», согласился вдруг на безнадёжную работу — он принял «Ньюкасл», который почти перестал подавать признаки жизни. «Ньюкасл» в итоге закономерно вылетел, но дальше случилось неожиданное: Бенитес, который мог уйти и не изучать командные построения «Шеффилда» и «Бёртон Альбион», вдруг согласился продолжить работу с клубом, так как чувствовал, что не закончил так, как надо. Один из 20 лучших тренеров мира в Чемпионшипе, а чемпион — «Лестер». В 2016 году в английском футболе происходили удивительные вещи.
Криштиану Роналду
Роналду в 2016 году выиграл всё, что можно: Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», чемпионат Европы со сборной Португалии и «Золотой мяч» в одиночку. Однако восхитил он не этим (хотя это безумно круто), а огненной речью в раздевалке сборной Португалии после финала Евро, которая всплыла ближе к концу года. «Здесь и сейчас — самый счастливый момент моей жизни. Я плакал уже три или четыре раза, моему брату пришлось успокаивать меня, а я говорю: “Угу, я не могу!”. Это правда, я говорю от чистого сердца, клянусь жизнью своего сына — я очень, очень, очень счастлив. Могу повторить это ещё 100 раз!» — таким Роналду вы точно не видели.
Карамоко Дембеле
Пытаюсь вспомнить себя в 13 лет — получается вспомнить только то, что в этом возрасте я научился прогуливать уроки. Карамоко Дембеле из «Селтика» в 13 лет стал одним из самых обсуждаемых футболистов года. В октябре родившийся в Лондоне шотландский сын ивуарийских мигрантов дебютировал за «Селтик» U20 в одном из домашних турниров, через две недели был вызван в сборную Шотландии U16 и провёл за неё два матча, а в декабре его перехватила футбольная ассоциация Англии, и Дембеле успел дебютировать и за сборную Англии U15. Велика вероятность, что из него не выйдет мировой звезды (в таком возрасте шансы утверждать это — в пределах погрешности), но, так или иначе, для мальчика год получился сплошным Рождеством.
Корин Дьакр
Когда в 2014 году французский «Клермон» второй раз подряд поставил главным тренером мужской команды женщину, это выглядело пиаром. Тем не менее спустя два года стало понятно, что Дьякр — действительно сильный тренер. «Клермону» с одним из самых маленьких бюджетов даже по меркам французской Лиги 2 в 2016 году не хватило всего семи очков, чтобы выйти в Лигу 1, Дьякр признали тренером года в своём дивизионе, а в этом сезоне команда уверенно держится в середине таблицы, но, по словам
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