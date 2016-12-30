Одил Ахмедов променял ФК «Краснодар» на «Шанхай СИПГ»

29-летний хавбек, игрок сборной Узбекистана перешел в китайский «Шанхай СИПГ».

«Футбольные клубы “Краснодар” и “Шанхай СИПГ” достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды Одила Ахмедова. Болельщики нашей команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб черно-зеленых. Коллектив ФК “Краснодар” благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Одил Ахмедов перешел в «Краснодар» в июне 2014 года из махачкалинского «Анжи». В составе черно-зеленых он сыграл 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.

Как сообщалось, Transfermarkt оценивает Ахмедова в 9 млн евро.