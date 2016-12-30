Одил Ахмедов променял ФК «Краснодар» на «Шанхай СИПГ»
Полузащитник Одил Ахмедов покинул футбольный клуб «Краснодар».
29-летний хавбек, игрок сборной Узбекистана перешел в китайский «Шанхай СИПГ».
«Футбольные клубы “Краснодар” и “Шанхай СИПГ” достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды Одила Ахмедова. Болельщики нашей команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб
Одил Ахмедов перешел в «Краснодар» в июне 2014 года из махачкалинского «Анжи». В составе
Как сообщалось, Transfermarkt оценивает Ахмедова в 9 млн евро.
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