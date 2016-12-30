Московский «Спартак» интересуется игроком «Рубина» Канунниковым

В качестве усиления состава, помимо Канунникова, «Спартак» рассматривает форварда «Ростова» Дмитрия Полоза.

В нынешнюю паузу в чемпионате России состав «Спартака» уже пополнили вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия — оба пришли в московский клуб из пермского «Амкара».