Московский «Спартак» интересуется игроком «Рубина» Канунниковым
(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Футболист казанского «Рубина» Максим Канунников стал предметом повышенного внимания селекционеров московского «Спартака». Об этом сообщает портал Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.
В качестве усиления состава, помимо Канунникова, «Спартак» рассматривает форварда «Ростова» Дмитрия Полоза.
В нынешнюю паузу в чемпионате России состав «Спартака» уже пополнили вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия — оба пришли в московский клуб из пермского «Амкара».
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