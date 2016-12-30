Контракт Семака с «Уфой» предусматривает пролонгацию на один год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Контракт между футбольным клубом «Уфа» и новым главным тренером Сергеем Семаком предусматривает возможное продление соглашения на один год по взаимному согласию сторон. Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал сам специалист.

В пятницу «Уфа» объявила о подписании контракта с 40-летним тренером сроком на полтора года. Предыдущим наставником команды был Виктор Гончаренко, который в декабре заключил соглашение с московским ЦСКА.

«Контракт заключен на полтора года плюс предусмотрена пролонгация на один год по взаимному согласию сторон», — сказал Семак.

Он также отметил, что рад тому, что «Уфа» дала ему шанс возглавить команду. «Очень рад назначению, для меня это вызов. Прекрасно понимаю, что легко не будет. Безусловно, сейчас присутствует волнение, и оно будет продолжаться, пока полностью не погружусь в работу. И у руководства команды есть риск, потому что они пригласили тренера без опыта самостоятельной работы, и я очень рад предоставленному шансу», — сказал специалист.

«Переговоры шли недолго, были лишь технические детали. Решали некоторые вопросы с “Зенитом”, но это все заняло немного времени. Я не раз говорил, что мне пора начать свою тренерскую карьеру. Если говорить о тренерском штабе, то он останется тем же, что и при Гончаренко, добавится лишь один помощник», — добавил Семак.