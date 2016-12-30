Сергей Семак возглавил футбольный клуб «Уфа»

Для 40-летнего специалиста это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он входил в тренерский штаб петербургского «Зенита», а также помогал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России. Контракт Семака с «Уфой» рассчитан на полтора года — таким образом, предполагается, что он доработает текущий сезон, а также весь следующий.

Сергей Семак — заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России и единственный игрок, выигрывавший этот титул в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». Также он является бронзовым призером чемпионата Европы-2008, где он участвовал в качестве капитана российской сборной.

До Семака в «Уфе» работал белорусский специалист Виктор Гончаренко. Однако он ушел «на повышение», сменив Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. К зимней паузе в чемпионате России «Уфа» под руководством Гончаренко подошла на восьмом месте, набрав 25 очков.