Рекорды года. Акинфеев и Роналду утирают нос критикам
Вспоминаем футболистов, тренеров и целую команду, которые стали обладателями самых любопытных рекордов в 2016 году.
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10. Гонсало Игуаин
Аргентинский нападающий побил в мае рекорд Серии А, державшийся на протяжении 66 лет. Игуаин в составе «Наполи» забил 36 мячей в чемпионате Италии, причём лишь три из них — с пенальти. Гонсало сделал в сезоне-2015/16 девять дублей и один
9. Зинедин Зидан
Зизу доказывает, что он очень быстро учится и может стать таким же великим тренером, каким был игроком. В начале декабря Зидан установил новый рекорд для тренеров «Реала» по количеству матчей подряд без поражений. Француз превзошёл достижение голландца Лео Бенхаккера, установленное ещё в 1989 году. Под руководством Бенхаккера «сливочные» не уступали на протяжении 34 матчей, а их серию оборвала «Сельта» в Виго. «Реал» Зидана после поражения в гостевой игре ¼ финала Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» выиграл 27 следующих матчей при восьми ничьих. Уже в качестве рекордсмена Зинедин победил с «Реалом» в полуфинале и финале клубного чемпионата мира.
8. «Боруссия» Дортмунд
Дортмундская «Боруссия» в первой части этого сезона установила рекорд по количеству забитых голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее первое место делили «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», поражавшие ворота соперников по 20 раз. А вот команде Томаса Тухеля удалось наколотить 21 мяч. Больше всего в двух встречах с немцами не повезло «Легии»: шесть голов поляки пропустили дома и восемь на выезде. Четыре раза «Боруссия» пробивала оборону «Реала», три — португальского «Спортинга». Неудивительно, что дортмундцы в результате и выиграли группу, опередив мадридцев.
7. Хосе Антонио Рейес
Испанский атакующий полузащитник стал первым игроком, которому удалось пять раз выиграть Лигу Европы (с учётом побед в Кубке УЕФА). Хотя Рейес не вышел на поле в майском финале с «Ливерпулем», он считается победителем турнира-2015/16, поскольку сыграл за «Севилью» в двух матчах — 1/16 финала с «Мольде» и 1/8 финала с «Базелем». Против швейцарцев Рейес отдал две голевые передачи, внеся большой вклад в победу со счётом 3:0. До этого Хосе Антонио по два раза выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и «Атлетико». Трижды Кубок УЕФА завоёвывали Рэй Клеменс, Джузеппе Бергоми и Никола Берти.
6. Оскар Табарес
Главный тренер сборной Уругвая Табарес провёл в ноябре 167-й матч во главе национальной команды. Среди действующих тренеров сборных 69-летний специалист — абсолютный рекордсмен. Если же брать всю историю, то столько же матчей было у бывшего тренера немцев Зеппа Хербергера (годы работы: 1936−1942 и 1950−1964). Правда, матч, в котором Табарес разделил рекорд Хербергера, разочаровал тренера: Уругвай в рамках отбора к ЧМ-2018 проиграл в гостях Чили — 1:3. Оскар впервые принял уругвайскую сборную в 1988 году, потом покинул её в 1990-м, но вернулся в 2006-м и работает с ней по сей день. С национальной командой Табарес добрался до полуфинала ЧМ-2010.
5. Йоахим Лёв
Другое достижение Хербергера перекрыл в 2016 году нынешний главный тренер сборной Германии. Победа над
4. Бастиан Швайнштайгер
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии установил рекорд во время Евро-2016. Случилось это в полуфинальном матче с Францией, в котором Шванштайгер вышел на замену. Для Бастиана эта игра стала 38-й на крупнейших международных соревнованиях — чемпионатах Европы и мира. Немец превзошёл своего соотечественника Мирослава Клозе, принявшего участие в 37 матчах. Ещё на одну игру отстают Лотар Маттеус и Паоло Мальдини. До финала Евро-2016 бундестим не добралась, так что поднять планку ещё выше Швайнштайгеру не удалось.
3. Икер Касильяс
2. Криштиану Роналду
У нападающего «Реала» и сборной Португалии ни года без рекорда! В апреле Роналду стал первым игроком, которому удалось сделать три
1. Игорь Акинфеев
Голкипер ЦСКА и сборной России отвечает своими рекордами на критику и напоминания о длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов. В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й «сухарь» в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией — 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
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