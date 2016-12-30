Эменике: Мимо «Спартака» в «Локомотив»? Обзор дня
Порция трансферных новостей и слухов о «Спартаке» и «Зените», продажа московского «Динамо» и другое — в обзоре главных событий дня.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Эменике может перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»
Нападающий Эммануэль Эменике, отстранённый от основного состава «Фенербахче», может продолжить карьеру в «Локомотиве», а не в «Спартаке», как сообщалось ранее, утверждает турецкое издание Ajansspor.com.
По информации источника, «Спартак» принял решение отказаться от услуг 29-летнего нигерийского футболиста, после чего представитель Эменике начал переговоры с руководством «Локомотива». Речь идёт о возможной аренде Эммануэля до конца нынешнего сезона РФПЛ.
Срок контракта Эменике истекает по окончании сезона. В 10 матчах текущего чемпионата Турции на счету нападающего 3 гола и 3 результативные передачи.
«Спартак» интересуется Полозом и Канунниковым
В сфере интересов московского «Спартака» находятся полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз и нападающий «Рубина» Максим Канунников. Об этом сообщает
Полоз до перехода в «Ростов» выступал за «Локомотив», а Канунников — за «Зенит», «Томь» и «Амкар». Обоим игрокам по 25 лет.
Ранее лидер текущего розыгрыша российской
«Спартак» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику сборной Конго
Полузащитник албанской «Тираны» Мервей Ндоки обратил на себя внимание нескольких европейских клубов, в том числе московского «Спартака», сообщает DRCPF. По данным источника,
В «Тирану» Ндоки перешёл летом 2015 года из клуба конголезского клуба «Леопардс». В активе футболиста четыре матча за сборную страны.
В Италии утверждают, что «Зенит» принципиально не хочет продавать Витселя зимой
«Зенит» не собирается продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.eu.
По информации источника, российский клуб принципиально не хочет расставаться с бельгийский игроком в январе, несмотря на то что летом он сможет покинуть команду на правах свободного агента.
Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта говорил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.
Действующий контракт футболиста сборной Бельгии с клубом из
«Зенит» интересуется форвардом «Палмейраса» Гедесом
Нападающий «Палмейраса» Рожер Круг Гедес входит в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает ESPN.com.br.
По информации источника, российский клуб может приобрести 20-летнего бразильского форварда за € 1,5 млн, так как именно такая сумма отступных прописана в контракте Гедеса. Также сообщается, что на игрока претендует клуб «Криусиума».
Гедес выступает за «Палмейрас» с 2014 года. В сезоне-2016 он провёл 31 матч в чемпионате Бразилии, отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.
«Зенит» предложил за Ракицкого € 15 млн, «Шахтёр» требует за игрока € 30 млн
«Зенит» предложил за защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого € 15 млн, в то время как донецкий клуб потребовал за него € 30 млн, сообщает Ajansspor. Контракт защитника с «горняками» рассчитан до мая 2018 года.
Главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу знаком со способностями 27-летнего игрока, с которым вместе работал в стане «горняков».
Также издание отмечает об интересе к футболисту сборной Украины со стороны «Бешикташа», но турецкий клуб готов заплатить всего € 5 млн.
Источник: Врба оставил пост главного тренера «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул махачкалинский клуб, сообщает официальный сайт федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.
53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на Евро-2016, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.
«Анжи» подошёл к зимнему перерыву в российской
Накануне стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен, бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Ранее на этой неделе клуб объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.
Перед Широковым возникают вопросы финансовых условий
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб планирует пригласить одного или двух новичков, рассказал об уходе защитника Пабло Фонтанельо и о подробностях переговоров с полузащитником Романом Широковым, который летом этого года после истечения контракта с ЦСКА объявил о завершении карьеры.
«Конечно, ещё будут
Уходит из «Урала» Пабло Фонтанельо. Хотя пока об этом официально ещё говорить рано. У него заканчивается контракт, и он сказал нам, что если ничего не получится с трудоустройством в другом клубе, то он вернётся в Екатеринбург. Хотя с другой стороны, если мы сейчас усилимся хорошим центральным защитником, то Фонтанельо можно будет уже и не брать. От нас он уходит в никуда. У него пока нет предложений от других команд. В ближайшее время мы проведём переговоры с центральным защитником, который может стать нашим новичком. Если подпишем контракт, то сразу же опубликуем эту информацию на официальном сайте.
С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не
ЦС «Динамо» приняло предложение ВТБ и выкупило 74% акций ФК «Динамо» за 1 рубль
ЦС «Динамо» приняло предложение ВТБ и выкупило 74% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Как стало известно «Чемпионату», также предусматривается подписание трёхлетнего спонсорского соглашения по поддержке как общества «Динамо», так и его спортивных клубов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Всероссийского
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter