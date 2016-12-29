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29 декабря 2016, 13:47 | Футбол | Чемпионат.com

«Милан» готов выплатить Л. Адриано бонус за переход в «Спартак»

Нападающий «Милана» Луис Адриано всё ближе к переходу в «Спартак».

Нападающий Милана <span class=error>Луис</span> <span class=error>Адриано</span> всё ближе к переходу в Спартак. Увеличить
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны уже начали обмен необходимыми документами. Ожидается, что 2 января 2017 года Адриано на сборах «Милана» уже не будет.

Сообщается, что Луис Адриано хочет получать в «Спартаке» € 5 млн с учётом бонусов, но красно-белые столько 29-летнему бразильцу платить не готовы. Руководство «Милана» согласно выплатить игроку бонус, чтобы компенсировать сумму, которую не готовы выложить в московской команде.

Переход должен быть оформлен в ближайшее время.

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