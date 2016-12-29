«Милан» готов выплатить Л. Адриано бонус за переход в «Спартак»
Нападающий «Милана» Луис Адриано всё ближе к переходу в «Спартак».
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны уже начали обмен необходимыми документами. Ожидается, что 2 января 2017 года Адриано на сборах «Милана» уже не будет.
Сообщается, что Луис Адриано хочет получать в «Спартаке» € 5 млн с учётом бонусов, но
Переход должен быть оформлен в ближайшее время.
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