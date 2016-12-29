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https://sport.mail.ru/news/football/28295271/
29 декабря 2016, 13:29 | Футбол | АиФ Екатеринбург

Футболистам «Урала» в этом году впервые за много лет задержали зарплату

В июне задержка зарплаты у «шмелей» составила полмесяца.

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил 29 декабря «АиФ-Урал», что в этом году в июне футболистам примерно на полмесяца была задержана зарплата.

«Это был единичный случай, — пояснил Иванов. — А так мы выполняем все обязательства перед футболистами. Мы платим игрокам реальные деньги. Не пошли по пути “Ростова”, где игроки получают солидные суммы (экс-игрок “Урала” Александр Ерохин после перехода в “Ростов” стал получать в три раза больше), но непонятно на какие средства существует клуб».

Также Иванов отметил, что сейчас клуб ведет активные переговоры о продаже в Объединенные Арабские Эмираты игрока «Урала», ветераны команды Чисамбы Лунгу.

«На него есть спрос у шейхов, команда называется «Аль-Джазира», — пояснил Иванов. — Если сможет договориться и решить финансовый вопрос, то Чисамба покинет «Урал».

Совсем недавно Лунгу был признан болельщиками лучшим игроком «Урала» по итогам ноября. Интересно, что болельщики уже признавали Чису лучшим в «Урале». Это произошло в июле-августе нынешнего года.
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