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29 декабря 2016, 13:01 | Футбол | Р-Спорт

Сарсания считает верным приглашение Тевеса в чемпионат Китая за «сумасшедшие» деньги

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сумасшедшие деньги, которые будет получать футболист Карлос Тевес в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», оправданы тем, что местной лиге нужно стать популярной и привлечь болельщиков, заявил агентству «Р-Спорт» известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания.

«Шанхай Шэньхуа» на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который, по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Детали трансфера и заключенного контракта официально не разглашаются, однако, по сообщениям СМИ, 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон, что и делает его самым высокооплачиваемым футболистом современности.

«Деньги сумасшедшие, конечно, будет получать Тевес. Оправдаться такие затраты на приглашение этого игрока никогда не смогут в плане отбивания денег. В плане зрительского интереса это правильные траты. У китайцев задача привлечь болельщиков, чтобы сделать лигу сильной и популярной, поэтому они не жалеют денег. Лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков. Китайцам нужно развивать рынок», — сказал Сарсания по телефону.

«Серьезные деньги пришли в китайский футбол, — продолжил собеседник агентства. — Для популяризации футбола они пытаются переманить хороших игроков, которые уже сделали карьеру, для того, чтобы рос уровень чемпионата и зрительского интереса. Вот у нас РФПЛ. Лучшие игроки уехали из России, и интерес к нашей премьер-лиге все падает и падает. Это же ненормально, когда на все матчи РФПЛ приходит в сумме примерно 70 тысяч человек. В Англии столько людей приходит на один матч».

Ранее в клубы, выступающие в чемпионате Китая, перешли такие известные и высокооплачиваемые игроки, как Халк, Оскар, Жервиньо, Рамирес, Эсекьель Лавесси и другие.
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