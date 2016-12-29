Сарсания считает верным приглашение Тевеса в чемпионат Китая за «сумасшедшие» деньги

«Шанхай Шэньхуа» на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который, по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Детали трансфера и заключенного контракта официально не разглашаются, однако, по сообщениям СМИ, 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон, что и делает его самым высокооплачиваемым футболистом современности.

«Деньги сумасшедшие, конечно, будет получать Тевес. Оправдаться такие затраты на приглашение этого игрока никогда не смогут в плане отбивания денег. В плане зрительского интереса это правильные траты. У китайцев задача привлечь болельщиков, чтобы сделать лигу сильной и популярной, поэтому они не жалеют денег. Лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков. Китайцам нужно развивать рынок», — сказал Сарсания по телефону.

«Серьезные деньги пришли в китайский футбол, — продолжил собеседник агентства. — Для популяризации футбола они пытаются переманить хороших игроков, которые уже сделали карьеру, для того, чтобы рос уровень чемпионата и зрительского интереса. Вот у нас РФПЛ. Лучшие игроки уехали из России, и интерес к нашей премьер-лиге все падает и падает. Это же ненормально, когда на все матчи РФПЛ приходит в сумме примерно 70 тысяч человек. В Англии столько людей приходит на один матч».

Ранее в клубы, выступающие в чемпионате Китая, перешли такие известные и высокооплачиваемые игроки, как Халк, Оскар, Жервиньо, Рамирес, Эсекьель Лавесси и другие.