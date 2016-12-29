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https://sport.mail.ru/news/football/28292688/
29 декабря 2016, 12:53 | Футбол | ЮГА.ру

Хавбек «Краснодара» Окриашвили стал лучшим футболистом Грузии

Федерация футбола Грузии признала полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили лучшим футболистом страны в 2016 году.

Претендентами на награду также были полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе, защитник нидерландского «Витесса» Гурам Кашия и хавбек белорусского БАТЭ Валериане Гвилия, сообщает Федерация футбола Грузии.

Как сообщали Юга.ру, Торнике Окриашвили перешел в «Краснодар» в сентябре 2016 года. В составе «черно-зеленых» он провел девять матчей в чемпионате России и отличился одним голом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Краснодар» и «Спартак» договорились о переходе грузинского хавбека.
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