Хавбек «Краснодара» Окриашвили стал лучшим футболистом Грузии

Претендентами на награду также были полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе, защитник нидерландского «Витесса» Гурам Кашия и хавбек белорусского БАТЭ Валериане Гвилия, сообщает Федерация футбола Грузии.

Как сообщали Юга.ру, Торнике Окриашвили перешел в «Краснодар» в сентябре 2016 года. В составе «черно-зеленых» он провел девять матчей в чемпионате России и отличился одним голом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Краснодар» и «Спартак» договорились о переходе грузинского хавбека.