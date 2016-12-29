Хавбек «Краснодара» Окриашвили стал лучшим футболистом Грузии
Федерация футбола Грузии признала полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили лучшим футболистом страны в 2016 году.
Претендентами на награду также были полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе, защитник нидерландского «Витесса» Гурам Кашия и хавбек белорусского БАТЭ Валериане Гвилия, сообщает Федерация футбола Грузии.
Как сообщали Юга.ру, Торнике Окриашвили перешел в «Краснодар» в сентябре 2016 года. В составе «черно-зеленых» он провел девять матчей в чемпионате России и отличился одним голом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Краснодар» и «Спартак» договорились о переходе грузинского хавбека.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter