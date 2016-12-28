Защитник «Севильи» Колодзейчак входит в сферу интересов ЦСКА
Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Тимоте Колодзейчаком, сообщает Estadio Deportivo.
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По информации источника, 25-летний французский футболист, на которого не рассчитывает главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, входит в сферу интересов «Мидлсбро», мёнхенгладбахской «Боруссии» и ЦСКА. Игрок может покинуть свою команду уже в январе. Российский клуб готов заплатить за трансфер Колодзейчака около € 10 млн.
Колодзейчак перешёл в «Севилью» из «Ниццы» в 2014 году. В нынешнем сезоне по итогам 16 туров чемпионата Испании он принял участие в 5 матчах, выйдя на поле в основном составе в 3 случаях.
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