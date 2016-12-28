Полный назад! 7 главных распродаж в современной истории футбола

«Анжи»

Когда: 2013 год

Заработали: 114 млн евро



«Анжи» за последние несколько лет так часто менял курс, что уже непонятно, куда клуб собирается плыть. Заявление о необходимости продать лучших игроков, извинения перед болельщиками… всё это уже в Махачкале было. В начале сезона-2013/14 «Анжи» вдруг решил делать ставку на местных игроков, а Роберто Карлоса, Самуэля Это’О и других звёзд с подаренными машинами и многомиллионными окладами продать в кратчайшие сроки. В итоге лучшие активы клуба, как и активы Сулеймана Керимова, которому после череды неудачных проектов пришлось расстаться с большой суммой, разлетелись в разные стороны. Денисов, Ионов, Самба, Жирков, Габулов и не сыгравший ни одного матча в Махачкале Кокорин перебрались в «Динамо», Диарра и Логашов — в «Локомотив», Шатов уехал покорять Петербург, Жоао Карлос — Москву, а Траоре — превращаться в топ-форварда в Монако.



«Портсмут»

Когда: 2009 год

Заработали: 75 млн евро



«Когда я там работал, я даже не мог представить, что такое произойдёт. Дела у клуба шли хорошо. Последние 3−4 владельца стали бедствием для клуба. Когда “Портсмутом” владел Александр Гайдамак, всё, что я знал о нём, — это то, что он представляет очень богатую семью из России. У меня никогда не было мыслей, что клуб может оказаться в таких долгах. Продать игроков на 60 млн фунтов, а затем ещё оказаться в огромных долгах — это крайне странно», — рассказывал Гарри Реднапп о падении «Портсмута».



Рэднапп успешно руководил «помпи» на протяжении нескольких лет, покуда туда вливались деньги российского бизнесмена. Как только канал перекрыли, клуб признал своё банкротство и распродал всех звёзд, в том числе Питера Крауча, Нико Кранчара, Лассана Диарра и многих других.

«Динамо»

Когда: 2006 год

Заработали: 30 млн евро



В похожей истории оказалось в своё время и «Динамо». Пока молодёжная академия клуба разрушалась на глазах, а молодые игроки были вынуждены сами платить за питание и амуницию, «Динамо» закупало из-за рубежа португальцев. Однако когда владелец «Динамо» Алексей Федорычев решил построить в Петровском парке что-нибудь более прибыльное, чем спортивный объект, но получил отказ, решил сократить финансирование клуба. В итоге вся звёздная братия разбежалась в разные стороны — Манише, Коштинья и Сейтаридис отправились в «Атлетико», несколько португальцев ушли за смешные деньги, а остальные и вовсе расторгли контракты, вследствие чего клуб не получил ни копейки.



«Порту»

Когда: 2004 год

Заработали: 75 млн евро



Отличный пример здоровой футбольной распродажи. После триумфа в Лиге чемпионов ворвавшийся на Олимп «Порту» разлетелся как горячие пирожки. Жозе Моуринью отправился покорять «Челси», прихватив с собой за 50 млн Рикарду Карвалью и Пауло Феррейру. Педру Мендеш уедет в «Тоттенхэм», Аленичев с португальским багажом в «Спартак», а через полгода в Москву сорвутся вышеупомянутые Манише, Коштинья и Сейтаридис.



«Порту», поняв как можно делать деньги из воздуха, возьмёт практику доведения молодых игроков со всего мира до уровня топ-мастеров и перепродажи их за большие суммы. До сих пор «драконы» будут прекрасно себя чувствовать за счёт вложений со всего мира (в том числе и из России, привет от Халка и Бруну Алвеша).



«Москва»

Когда: 2011 год

Заработали: 23 млн евро



У клуба «Москва» не было прошлого, только блестящее настоящее. Но не оказалось будущего. В один момент весь проект пошёл ко дну, а талантливый состав разлетелся по всей Премьер-Лиге. «Динамо» по акции взяло оптом тренера Божовича, а вместе с ним Епуряну, Самедова, Чеснаускиса и Ребко, за которых заплатили 15 млн евро. За копейки уехал в Питер Юрий Жевнов, Тарасов в «Локо», Набабкин в ЦСКА, Окоронкво — в «Ростов». Оставшиеся легионеры в большинстве своём перебрались в Европу.

«Ювентус»

Когда: 2006 год

Заработали: 73 млн евро



«Кальчополи» больно ударил по репутации не только «Ювентуса», но и всего итальянского футбола. В итоге «старая синьора» была вынуждена отказаться от двух чемпионств, выступления в Лиге чемпионов и один сезон провести в Серии В с дефицитом в 30 очков. Не все звёзды пошли на такие жертвы — Каннаваро и Эмерсон за 20 млн евро перебрались в «Реал», Тюрам и Дзамбротта обосновались в «Барселоне», а Виейра с Ибрагимовичем примерили форму «Интера».

«Малага»

Когда: 2012

Заработали: около 50 млн евро



С оптимизмом «сегодня в завтрашний день» смотрели и в «Малаге», куда арабские шейхи вливали денежные реки. Одно время клуб считался самым перспективным испанским проектов, однако когда арабам игрушка поднадоела, всплыла вся подноготная — игроки месяцами не получали заработанные деньги и рвались покинуть «анчоусов». Рондон, Касорла, ван Нистелрой, Тулалан и прочие уехали, как только появилась возможность. Однако «Малага» на оставшихся ресурсах и с невероятными темпами прогрессирующим Иско добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов и лишь на последних секундах упустила путёвку в полуфинал. Следующим летом распродажа продолжилась — «Малага» осталась без Иско, Хоакина, Демичелиса, Савиолы, Итурры и Гамеса. В результате клуб вернулся к обыденной жизни испанского середняка.