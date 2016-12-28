СМИ: экс-капитан «Рубина» Сергей Семак станет тренером «Уфы»
29 декабря должно состояться объявление имени нового главного тренера футбольного клуба «Уфа».
Сомнений, что им станет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак, никаких. Официальное подписание контракта должно произойти после встречи с руководством республики.
Как утверждает «Спортфакт», контракт будет рассчитан на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на два сезона в зависимости от успехов команды.
Предыдущий главный тренер «Уфы», как сообщает ProUfu.ru, Виктор Гончаренко ранее после завершения первой части чемпионата возглавил московский ЦСКА.
Кстати
Сергей Семак — российский футболист, полузащитник; тренер петербургского «Зенита» и национальной сборной России.
Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008.
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