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28 декабря 2016, 17:59 | Футбол | Югополис

«Краснодар» вернет из аренды Николая Комличенко

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды.

Он в последнее время выступал за чешский «Слован».

— Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которыми внимательно слежу, — сказал Шалимов корреспонденту «Советского спорта».

21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола в чемпионате Чехии и четыре в Лиге Европы.
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