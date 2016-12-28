«Краснодар» вернет из аренды Николая Комличенко

Он в последнее время выступал за чешский «Слован».

— Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которыми внимательно слежу, — сказал Шалимов корреспонденту «Советского спорта».

21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола в чемпионате Чехии и четыре в Лиге Европы.