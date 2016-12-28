«Урал» объявил о приобретении футболиста «Сибири» Глушкова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист новосибирской «Сибири» Никита Глушков перешел в екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «Урала».

«Состав “Урала” пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков, который будет выступать в нашей команде под 32-м номером», — говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем сезоне Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой провел в Футбольной национальной лиге 23 матча и забил один гол.