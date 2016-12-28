Скандалы года. Паша, Саша и Леонид Викторович

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О Махачкале и ее клубе, узнав подоплеку распродажи лидеров команды Дагестана, мы сегодня напишем, а пока — другие истории, «взрывавшие» то пространство, в котором, по версии медиа, живет наш футбол.

Мамаев и Кокорин в Twiggy.

Суть. Два футболиста сборной России в отпуске посетили пафосный клуб Лазурного берега. Он называется Twiggy. Владелец заведения — плейбой и герой светской хроники таблоидов Италии и Франции, некогда звездный менеджер «Формулы"-1 Флавио Бриаторре.

В клубе, куда Павел и Александр пришли с женами, шла традиционная для Twiggy пафосная вечеринка. Ее организовала та молодежь, которая говорит на русском языке, а при случае ассоциирует себя с золотом. Вечер продюсеры потом назвали «патриотическим», а футболистам «прилетело» за посиделки и дорогое, по 500 евро за бутылку, шампанское.

Кто именно его заказал, выяснить не удалось, но в сеть выложили видео, в котором Мамаев и Кокорин сидят за столиком, а вокруг — карнавал.

Таблоид, который купил это видео и здорово подставил Бриаторре (в таких клубах подобные истории, с утечками видео и фото, категорически недопустимы), и «выстрелил» материалом. В нем игроков учили жизни и любви к родине. На фоне беспомощной игры нашей национальной команды на Евро-2016, громадных общих затратах на профессиональный футбол в России и растущего в обществе раздражения от отдачи на подобные инвестиции Мамаев и Кокорин оказались теми «крайними», кому досталось за всё. Абсолютно за все— за игру и деньги, свои личные проблемы, наш экономический застой и кризис.

Безобидная, если разобраться, история (гуляли на свои и не выпивали; шампанское в таких клубах именно так и стоит, доказательств его покупки футболистами нет) легла на нужный эмоциональный фон. Она вызвала огромный резонанс в российском обществе. Попутно таблоид сосчитал деньги игроков и обнаружил у двух футболистов возможность оплатить счет на 250 тысяч евро. Именно в эту сумму якобы обошлись траты на игристое и породистое молодое вино.

Итог. Мамаева и Кокорина их клубы отправили в ссылку, командировав в «молодежки». Там оба какое-то время вроде бы тренировались. По крайней мере, сайты клубов об этом тем, кому это интересно, сообщили.

Мамаев в августе получил травму и де-факто пропустил первую половину сезона. Кокорин играет, но забивает мало, рискуя потерять место в сборной.

Вылет и долги «Динамо».

Суть. ФК «Динамо» впервые в истории покинуло элитный дивизион. Баланс клуба — минус 9 миллиардов рублей.

Футбольное «Динамо» — одна из самых сложных, если говорить про систему управления, структур в российском футболе. Клуб патронирует Общество «Динамо», но акционеры, партнеры и спонсоры у ФК «Динамо» время от времени меняются.

От прежнего владельца, семьи Ротенберг, остался долг. Новый владелец, Банк ВТБ, гасить его не хотел, а после вылета команды в ФНЛ урезал, и значительно, сумму вложений в команду.

К этому сроку управляющая компания, которая занята стройкой «Арены ВТБ» в Петровском парке, собрала у себя две трети акций девелоперского проекта. От прежнего, щедрого и сытного бюджета в клубе мало что осталось, но «Динамо» — лидер ФНЛ. И — сирота, если говорить про спонсоров с деньгами и возможностями. Банкиры вчера продали свой пакет акций в клубе за 1 (один) рубль. Покупатель — Общество «Динамо».

Будущее ФК «Динамо» пока загадка для многих, но с текущими платежами, по нашей информации, у футболистов сегодня порядок, долгов нет. Старый долг новый менеджмент привел в порядок, насколько эта фраза уместна в ситуации, когда нужно найти 9 миллиардов рублей. Но приставы в клуб, чтобы описать компьютеры, столы и другое скромное имущество, отобрав автобус и лежащую на складе форму, в январе и даже в мае не придут.

Долги, судя по всему, в итоге «простят», придумав схему расчета, либо кураторы из ВФСО подарят команду Льва Яшина тому, кто сможет, пусть не сразу, решить такого рода денежные проблемы.

Итог. Имя одного потенциального спасателя председатель ВФСО «Динамо» г-н Стржалковский назвал. Это Алишер Усманов, успешно спасавший РФС от выплат по контракту тренера сборной России Фабио Капелло.

Валентин Иванов больше не начальник для рефери.

Суть. Отставка главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова. Самый авторитетный рефери в футболе России, ставший после завершения карьеры менеджером, по ходу сезона написал заявление об уходе и отказался «рулить» сложным в работе, но престижным и авторитетным департаментом РФС.

Финальным аккордом для сына великого игрока и тренера, ставшего в своем деле мастером и профи, стал матч «Зенит» — «Спартак». В СМИ на судейский корпус РФ после этой игры началась настоящая атака. Досталось и самому Иванову. По информации «Спортфакта», ему звонили руководители российского спорта, пеняя на работу его однофамильца, ростовского арбитра злого и яркого матча на «Петровском».

Еще раньше была сказана фраза президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером. Он предельно некорректно задел, если не сказать резче, память Валентина Кузьмича Иванова, привязав свои некрасивые слова к контексту судейства. Та фраза была брошена весной этого года, после встречи ЦСКА и «Терека».

Еще одной атаки Валентин Валентинович не пережил, не пожелав более терпеть нападки. Его на посту главы ДСИ заменил сначала действующий арбитр Алексей Николаев, что противоречило всем правилам и рекомендациям, а потом в департамент вернулся Андрей Будогосский, уже работавший главным судейским начальником.

Шлейф у этой истории некрасивый. Претензий к футбольным арбитрам на планете Земля больше всего у тех, кто делает эту игру в России. Нигде в Европе так остро не реагируют на судейские ошибки, как у нас.

Итог. В новом году российских арбитров по футболу ждет революция, связанная с ротацией между лигами, принципами наказания за ошибки и оплатой работы.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 12, 30.10.2016, 12:00 1:4 Урал Терек

«Урал» — «Терек». Обвинения в сговоре.

Суть. Матч 12-го тура РФПЛ «Урал» — «Терек» принес победу гостям — 4:1. Букмекеры обвинили команды в сговоре.

Оба клуба все, понятное дело, опровергли. Но видео забитых в той игре голов, если вы понимаете в футболе, лучше не смотреть. После этого просмотра, если вы по-прежнему верите в искренность футбола всегда и везде, будет стыдно и неприятно.

Итог. Основания полагать, что матч был «странным» (именно эта стыдливая формулировка годна в таких случаях в РФ), есть. Другое дело, что странности доказать сложно.

Леонид Слуцкий. Две отставки.

Суть. Леонид Слуцкий за календарный год дважды ушел с поста главного тренера — в национальной сборной и клубе.

Первая отставка Слуцкого получилась скандальной и громкой. Тренер дал интервью, где утверждал: футболисты после провала на ЧЕ-2016 ругали себя последними словами. Дело было в номере французского отеля, имена тех, кто называл себя неумехами (на деле слова были иными, очень странными и резкими, но мы будем корректны), тренер скрыл.

В декабре Слуцкий снова ушел, в этот раз из ПФК ЦСКА.

Итог. Москва слезам не верит. Никто не грустит по тренеру, который выиграл с клубом 7 титулов за 7 лет и затащил национальную команду на ЧЕ-2016 после провального старта в отборе. У Слуцкого сегодня нет вариантов в России. Выручил футбольный продюссер и товарищ, менеджер Герман Ткаченко. Это он организовал Леониду Викторовичу стажировку в Англии. В январе Слуцкий переезжает в Лондон. В одной из столиц нашего мира он будет сначала учить английский язык до уровня «беглый разговорный, минимум акцента», а затем попробует себя в роли скаута ФК «Челси».