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https://sport.mail.ru/news/football/28276691/
27 декабря 2016, 20:27 | Футбол | Чемпионат.com

Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года

В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда.

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Роман Ерёменко

Полузащитник ЦСКА отправил на свалку собственную карьеру, и жалеть его совершенно не за что. Ерёменко попался на применении кокаина после матча Лиги чемпионов с «Байером», был дисквалифицирован на два года и породил примерно тысячу грустных шуток о том, что выбрал неправильную дорожку. В Финляндии толерантность к попавшимся на допинге, в отличие от России, нулевая, поэтому из магазинов моментально пропали майки сборной с фамилией её лидера. История Ерёменко учит, что обрыв гораздо ближе, чем кажется.

Леонид Слуцкий

©  Чемпионат.com

Эра Слуцкого в ЦСКА закономерно закончилась после того, как были выработаны абсолютно все командные ресурсы, но ещё раньше закончился этап тренера в сборной. На чемпионате Европы наша национальная команда была ужасно организована — план А откровенно не работал по всем фронтам, а плана B у нас так и не нашлось. Слуцкого было откровенно жаль, когда он невротически раскачивался на скамейке запасных при 0:3 от Уэльса, а жалость — худшее из возможных чувств, применимых к тренеру.

Виталий Мутко

© РИА "Новости"

Президента Российского футбольного союза можно смело включать в этот список ежегодно — он никогда не подведёт. Претензий от болельщиков других видов спорта к Виталию Леонтьевичу ещё больше, но и у футбольных фанатов они есть. Постоянные скандалы вокруг организации работы РФС (в первую очередь судейского корпуса), неспособность чётко ответить на острые вопросы в эфире государственного канала сразу после вылета с Евро, диаметрально меняющаяся позиция (как в вопросе о лимите на легионеров, например) — разочаровываться есть от чего и без допинговых скандалов.

Павел Мамаев и Александр Кокорин

© РИА "Новости"

Самый спорный пункт, потому что не включить эту подарившую нашему футболу не один мем парочку будет странно, но по факту в Монако ничего криминального они не сделали, а лишь тратили собственные деньги в отпуске. Скорее, разочаровываться нужно в том, что при таких деньгах Мамаев и Кокорин не могут потратиться на хороших пиарщиков, которые берегли бы жизнь этих двух обычных русских футболистов-миллионеров подальше от по делу разгневанных людей. Даже симптомы у Кокорина и Мамаева похожие — обязательно надо выложить фотографию из частного джета с идиотской подписью: у Кокорина два года назад, после Бразилии, было «водочки нам принеси», у Мамаева теперь «жду говна в комментариях».

Григорий Иванов

© РИА "Новости"

«Урал» и «Терек» сыграли самый весёлый матч уходящего года, в котором, естественно, не было никаких признаков договорного, все это видели. Однако журналисты так разозлили вопросами президента «Урала» Григория Иванова, что он стал грозить бойкотом прессе. Ничего хуже, чем такие угрозы от обиды, нет; тем более когда главный не негативный повод, с которым «Урал» может взорвать медиапространство, — это танец майонеза в перерыве матча с «Ростовом».

Александр Шпрыгин

© РИА "Новости"

Один из самых известных российских футбольных болельщиков печально известен теперь и Европе. Шпрыгин отличился неуловимостью во время чемпионата Европы, оказался в эпицентре всех фанатских скандалов в Марселе и Тулузе, приостановил деятельность ВОБ, был задержан в туалете и понаблюдал из окна за тем, как горит его автомобиль. Крайне насыщенный год.

Эзекил Хенти

© РИА "Новости"

Сложно выделить какого-то одного откровенно плохо игравшего футболиста, но можно назвать худший трансфер года. «Локомотив» в последние годы так привык попадать с африканскими нападающими точно в цель, что решил на этот раз выстрелить, не глядя. С Хенти всё стало более-менее ясно: нигериец любит бежать вперёд, но остальное у него получается крайне редко. 5 млн евро, выплаченные московским клубом, — откровенный срыв банка со стороны словенской «Олимпии», а Хенти, начинавший год основным игроком, заканчивает его так, что Юрий Сёмин скорее видит Мануэла Фернандеша основным нападающим, чем африканца.

«Динамо»

©  Чемпионат.com

Вне конкурса пусть пройдёт целая команда. Одно итальянское издание под заголовоком «Почему обанкротилась «Парма» вместо глубокого аналитического текста напечатало список из примерно 100 футболистов, находившихся в системе клуба на контракте (так устроена итальянская футбольная система) — в случае с вылетом одержавшего весной всего одну победу «Динамо» из Премьер-Лиги, возможно, стоило бы сделать то же самое начиная с имён людей, сидевших в совете директоров. Вне всяких сомнений, главный провал в истории всего российского футбола.

Сэм Эллардайс

© Reuters

Сборная Англии никогда не перестанет быть источником хорошего настроения для тех, кто её искренне не любит. Провалившись на чемпионате Европы, англичане в очередной раз сменили тренера, но Сэм Эллардайс был вынужден уйти, едва подписав контракт, из-за разгоравшегося коррупционного скандала в британской прессе. Позже выяснилось, что футбольного «уотергейта» всё же не будет, но репутация Биг Сэма осталась подмоченной.

Мартин Кинд

© AFP 2016

Главный самодур футбольной Германии несколько лет подряд старательно отправлял собственный клуб в гроб, и в 2016-м ему наконец удалось это. Президент «Ганновера» устроил в клубе тиранию — менеджер ничего не решал, а болельщики находились в состоянии открытой войны с ним. Мало объяснимые отставки и назначения, непонятные трансферы и общая нездоровая атмосфера привели к тому, что «Ганновер», ещё пару лет назад игравший в еврокубках, по итогам прошлого сезона вылетел, а теперь старается всё быстро исправить и вернуться в Бундеслигу.

Юрген Клинсман

© РИА "Новости"

Проблема Клинсмана оказалась похожей на ту, с которой столкнулся Леонид Слуцкий, — он выработал ресурс с этой командой. Сборная США за год потерпела три чувствительных поражения в отборе на чемпионат мира 2018 года — от Гватемалы, Мексики и Коста-Рики с общим счётом 1:8 — и прямо сейчас рискует остаться без мундиаля. Клинсман своей работой оказал гигантское влияние на развитие футбола в Штатах, но его время всё же вышло.

Серхио Агуэро

© Reuters

Агуэро остаётся важнейшим игроком «Манчестер Сити», и его футбольные навыки по-прежнему не вызывают никаких сомнений. Другое дело, что в этом году аргентинец чаще, чем обычно играет откровенно грязно — в августе он ударил локтем защитника «Вест Хэма» Уинстона Рида, а действия Агуэро в эпизоде с Давидом Луисом по ходу игры с «Челси» вообще сложно поддаются комментариям. Четырёхматчевая дисквалификация — не худшее, на что мог наиграть в том эпизоде футболист.

Франк де Бур

© РИА "Новости"

От де Бура хотели даже большего, чем обычно хотят болельщики вечно живущего в ожидании чуда «Интера» — от него хотели перестройки команды. Однако голландский тренер, приехавший прагматично настраивать собственный футбол, не понял, на что подписался. В пекле околофутбольных скандалов и с капитаном, которого то обожают, то ненавидят собственные тифози, де Бур быстро сгорел — извиняться пришлось самим болельщикам «Интера», которые признали, что новый тренер был виноват во всём, что происходит, в последнюю очередь.
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