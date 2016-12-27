Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года

Роман Ерёменко

Полузащитник ЦСКА отправил на свалку собственную карьеру, и жалеть его совершенно не за что. Ерёменко попался на применении кокаина после матча Лиги чемпионов с «Байером», был дисквалифицирован на два года и породил примерно тысячу грустных шуток о том, что выбрал неправильную дорожку. В Финляндии толерантность к попавшимся на допинге, в отличие от России, нулевая, поэтому из магазинов моментально пропали майки сборной с фамилией её лидера. История Ерёменко учит, что обрыв гораздо ближе, чем кажется.

Леонид Слуцкий

Эра Слуцкого в ЦСКА закономерно закончилась после того, как были выработаны абсолютно все командные ресурсы, но ещё раньше закончился этап тренера в сборной. На чемпионате Европы наша национальная команда была ужасно организована — план А откровенно не работал по всем фронтам, а плана B у нас так и не нашлось. Слуцкого было откровенно жаль, когда он невротически раскачивался на скамейке запасных при 0:3 от Уэльса, а жалость — худшее из возможных чувств, применимых к тренеру.

Виталий Мутко

Президента Российского футбольного союза можно смело включать в этот список ежегодно — он никогда не подведёт. Претензий от болельщиков других видов спорта к Виталию Леонтьевичу ещё больше, но и у футбольных фанатов они есть. Постоянные скандалы вокруг организации работы РФС (в первую очередь судейского корпуса), неспособность чётко ответить на острые вопросы в эфире государственного канала сразу после вылета с Евро, диаметрально меняющаяся позиция (как в вопросе о лимите на легионеров, например) — разочаровываться есть от чего и без допинговых скандалов.

Павел Мамаев и Александр Кокорин

Самый спорный пункт, потому что не включить эту подарившую нашему футболу не один мем парочку будет странно, но по факту в Монако ничего криминального они не сделали, а лишь тратили собственные деньги в отпуске. Скорее, разочаровываться нужно в том, что при таких деньгах Мамаев и Кокорин не могут потратиться на хороших пиарщиков, которые берегли бы жизнь этих двух обычных русских футболистов-миллионеров подальше от по делу разгневанных людей. Даже симптомы у Кокорина и Мамаева похожие — обязательно надо выложить фотографию из частного джета с идиотской подписью: у Кокорина два года назад, после Бразилии, было «водочки нам принеси», у Мамаева теперь «жду говна в комментариях».

Григорий Иванов

«Урал» и «Терек» сыграли самый весёлый матч уходящего года, в котором, естественно, не было никаких признаков договорного, все это видели. Однако журналисты так разозлили вопросами президента «Урала» Григория Иванова, что он стал грозить бойкотом прессе. Ничего хуже, чем такие угрозы от обиды, нет; тем более когда главный не негативный повод, с которым «Урал» может взорвать медиапространство, — это танец майонеза в перерыве матча с «Ростовом».

Александр Шпрыгин

Один из самых известных российских футбольных болельщиков печально известен теперь и Европе. Шпрыгин отличился неуловимостью во время чемпионата Европы, оказался в эпицентре всех фанатских скандалов в Марселе и Тулузе, приостановил деятельность ВОБ, был задержан в туалете и понаблюдал из окна за тем, как горит его автомобиль. Крайне насыщенный год.

Эзекил Хенти

Сложно выделить какого-то одного откровенно плохо игравшего футболиста, но можно назвать худший трансфер года. «Локомотив» в последние годы так привык попадать с африканскими нападающими точно в цель, что решил на этот раз выстрелить, не глядя. С Хенти всё стало более-менее ясно: нигериец любит бежать вперёд, но остальное у него получается крайне редко. 5 млн евро, выплаченные московским клубом, — откровенный срыв банка со стороны словенской «Олимпии», а Хенти, начинавший год основным игроком, заканчивает его так, что Юрий Сёмин скорее видит Мануэла Фернандеша основным нападающим, чем африканца.

«Динамо»

Вне конкурса пусть пройдёт целая команда. Одно итальянское издание под заголовоком «Почему обанкротилась «Парма» вместо глубокого аналитического текста напечатало список из примерно 100 футболистов, находившихся в системе клуба на контракте (так устроена итальянская футбольная система) — в случае с вылетом одержавшего весной всего одну победу «Динамо» из Премьер-Лиги, возможно, стоило бы сделать то же самое начиная с имён людей, сидевших в совете директоров. Вне всяких сомнений, главный провал в истории всего российского футбола.

Сэм Эллардайс

Сборная Англии никогда не перестанет быть источником хорошего настроения для тех, кто её искренне не любит. Провалившись на чемпионате Европы, англичане в очередной раз сменили тренера, но Сэм Эллардайс был вынужден уйти, едва подписав контракт, из-за разгоравшегося коррупционного скандала в британской прессе. Позже выяснилось, что футбольного «уотергейта» всё же не будет, но репутация Биг Сэма осталась подмоченной.

Мартин Кинд

Главный самодур футбольной Германии несколько лет подряд старательно отправлял собственный клуб в гроб, и в 2016-м ему наконец удалось это. Президент «Ганновера» устроил в клубе тиранию — менеджер ничего не решал, а болельщики находились в состоянии открытой войны с ним. Мало объяснимые отставки и назначения, непонятные трансферы и общая нездоровая атмосфера привели к тому, что «Ганновер», ещё пару лет назад игравший в еврокубках, по итогам прошлого сезона вылетел, а теперь старается всё быстро исправить и вернуться в Бундеслигу.

Юрген Клинсман

Проблема Клинсмана оказалась похожей на ту, с которой столкнулся Леонид Слуцкий, — он выработал ресурс с этой командой. Сборная США за год потерпела три чувствительных поражения в отборе на чемпионат мира 2018 года — от Гватемалы, Мексики и Коста-Рики с общим счётом 1:8 — и прямо сейчас рискует остаться без мундиаля. Клинсман своей работой оказал гигантское влияние на развитие футбола в Штатах, но его время всё же вышло.

Серхио Агуэро

Агуэро остаётся важнейшим игроком «Манчестер Сити», и его футбольные навыки по-прежнему не вызывают никаких сомнений. Другое дело, что в этом году аргентинец чаще, чем обычно играет откровенно грязно — в августе он ударил локтем защитника «Вест Хэма» Уинстона Рида, а действия Агуэро в эпизоде с Давидом Луисом по ходу игры с «Челси» вообще сложно поддаются комментариям. Четырёхматчевая дисквалификация — не худшее, на что мог наиграть в том эпизоде футболист.

Франк де Бур

От де Бура хотели даже большего, чем обычно хотят болельщики вечно живущего в ожидании чуда «Интера» — от него хотели перестройки команды. Однако голландский тренер, приехавший прагматично настраивать собственный футбол, не понял, на что подписался. В пекле околофутбольных скандалов и с капитаном, которого то обожают, то ненавидят собственные тифози, де Бур быстро сгорел — извиняться пришлось самим болельщикам «Интера», которые признали, что новый тренер был виноват во всём, что происходит, в последнюю очередь.