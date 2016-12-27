Федор Смолов признан лучшим футболистом России

Как сообщили «Интерфаксу» в еженедельнике, в опросе 2016 года приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Респонденты называли трех лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

Смолов набрал 544 балла, опередив на 125 баллов форварда «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).

«Свой лучший гол я забил “Уфе”, ударом через себя. Это был лучший гол не только за год, думаю, он самый красивый из всех, что забивал за карьеру. А в опросе еженедельника “Футбол”, точно бы проголосовал за Промеса. Но это ведь опрос за год? Если бы был за полгода, дальше бы поставил либо Халка, либо Жулиано. А за весь 2016-й — вот моя тройка: Промес, Дзюба, Акинфеев», — приводит слова победителя опроса еженедельник.

Таким образом, россиянин сумел прервать легионерскую серию в опросе еженедельника «Футбол». До него дважды подряд, в 2014-м и 2015-м году, в голосовании журналистов побеждали нападающие-иностранцы: ивуариец Сейду Думбия (ЦСКА) и бразилец Халк («Зенит»).

Команда из Санкт-Петербурга в этом году стала лидером по числу игроков в опросе — респондентами упоминались 13 футболистов «Зенита». На второй позиции — чемпион страны ЦСКА (11), а замыкают тройку — представители «Ростова». Всего респондентами был назван 61 футболист из 16 клубов.

Смолов стал 43-м футболистом, который выиграл опрос за всю его историю. Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан легендарный торпедовец Валерий Воронин. Традиция из чемпионата СССР перекочевала в российские времена. По условиям опроса называть можно всех игроков, выступавших в минувший календарный год в чемпионате России, а так же российских футболистов, выступающих за рубежом.

Журналисты спортивной редакции «Интерфакса» также принимают участие в опросе еженедельника «Футбол».