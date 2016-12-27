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https://sport.mail.ru/news/football/28269820/
27 декабря 2016, 11:55 | Футбол | Югополис

Хавбек «Краснодара» Торнике Окриашвили перейдет в «Спартак»

«Краснодар» и «Спартак» достигли принципиальной договоренности о переходе Окриашвили.

По данным федеральных спортивных СМИ, грузинский хавбек «Краснодара» Торнике Окриашвили пройдет медобследование в московском «Спартака» в ближайшее время.

В трансфере грузина заинтересован тренерский штаб Спартака, планирующий усилить ротацию в полузащите. Предположительный срок контракта — 2,5 года, а сумма трансфера порядка 4 млн долл.

Торнике Окриашвили официально стал игроком ФК «Краснодар» осенью этого года.
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