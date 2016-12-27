Хавбек «Краснодара» Торнике Окриашвили перейдет в «Спартак»
«Краснодар» и «Спартак» достигли принципиальной договоренности о переходе Окриашвили.
По данным федеральных спортивных СМИ, грузинский хавбек «Краснодара» Торнике Окриашвили пройдет медобследование в московском «Спартака» в ближайшее время.
В трансфере грузина заинтересован тренерский штаб Спартака, планирующий усилить ротацию в полузащите. Предположительный срок контракта — 2,5 года, а сумма трансфера порядка 4 млн долл.
Торнике Окриашвили официально стал игроком ФК «Краснодар» осенью этого года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter