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https://sport.mail.ru/news/football/28267699/
27 декабря 2016, 9:20 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Дзадза + Депай = Джикия

Переход Георгия Джикии в «Спартак» — главная тема понедельника.

Переход Георгия <span class=error>Джикии</span> в Спартак — главная тема понедельника. Увеличить
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ДЖИКИЯ СТАЛ ИГРОКОМ «СПАРТАКА».

«Спартак» и «Амкар» подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии, информирует официальный сайт красно-белых.

Kirrris: Надо же, как удачно получилось! Приехал из Перми в Москву обследование пройти, а тут люди в Спартак позвали.

= Даль =: Дзадза + Депай =Джикия. Спартак санкциями не взять.

Jean4: Амкар разбирают! Прямого конкурента ослабили. Кто-то из пары БокеттиТаски я так понимаю теперь на выход?

Очень плохой мальчик: Росточком маловат для центродефа, 183 см всего. Будут наигрывать как левого защитника скорее всего.

Triumfator: Кутепова на лавку?

Taffarel: Как игрок ротации пригодится, хотя может и основным стать.

Вадим ТЮЛЬПАНОВ: «ДУМАЮ, МИЛЛИАРДА ХВАТИТ НА ДОСТРОЙКУ СТАДИОНА В ПИТЕРЕ».

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, что стадион в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию только в конце марта. Сегодня стало известно, что сдачу работ на стадионе ЧМ-2018 в Петербурге продлили до 31 марта, а город и генеральный подрядчик заключили контракт на выполнение дополнительных работ по благоустройству в рамках сооружения стадиона стоимостью 952 миллиона 86 тысяч рублей.

sb1006: Самое главное — подсветили и красиво смотрится.))) За 40 млрд можно было все фасады Питера подсветить.

Kpoxa: Кому хватит?

Fedland: Магнитка, Транссиб, Челябинский тракторный, Днепрогэс, БАМ, Волго-Донский канал… Стадион Крестовский — стройки века….

Shpasic: ну, если не хватит, попросят ещё — дело-то житейское))).

pustot+: Точно хватит? Честно-честно??

Александр МИРЗОЯН: «СТАДИОН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — ГОРДОСТЬ РОССИИ».

Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. Он отметил, что арена станет гордостью России.

ЗОО фактов о Зените: Факт № 6: Вся страна гордится стадионом Зенита. Особенную гордость жители России испытывают за огромную стоимость строительства: Запад не может себе такое позволить, а мы можем!

Gordon: Это стыд и позор, а не гордость.

WildCat-2k: О дааа! Тут есть чем гордиться!!! Такие суммы вряд ли кто еще потратит! Думаю даже в Эмиратах на это не способны!

СУПЕРГОЛ МХИТАРЯНА.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:1) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом. Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.

merzavcik82: В Спартак его срочно! Вместе с Депаем. Пока Мавр не прозрел.

Семь ветров: Это вообще законно, такие голы забивать?

echo2011: Красивые голы почему-то часто забиваются после нарушений правил, незамеченных судьями. Невольно вспомнился гол «Краснодара» «Зениту».

Ботаникум: А пас сделал Златан. Тут есть чем гордиться!!! Браво, Генрих!

maximum080: Один из красивейших голов что я видел в жизни.

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