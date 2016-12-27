Болельщики: Дзадза + Депай = Джикия
Переход Георгия Джикии в «Спартак» — главная тема понедельника.
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ДЖИКИЯ СТАЛ ИГРОКОМ «СПАРТАКА».
«Спартак» и «Амкар» подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии, информирует официальный сайт
Kirrris: Надо же, как удачно получилось! Приехал из Перми в Москву обследование пройти, а тут люди в Спартак позвали.
= Даль =: Дзадза + Депай =Джикия. Спартак санкциями не взять.
Jean4: Амкар разбирают! Прямого конкурента ослабили.
Очень плохой мальчик: Росточком маловат для центродефа, 183 см всего. Будут наигрывать как левого защитника скорее всего.
Triumfator: Кутепова на лавку?
Taffarel: Как игрок ротации пригодится, хотя может и основным стать.
Вадим ТЮЛЬПАНОВ: «ДУМАЮ, МИЛЛИАРДА ХВАТИТ НА ДОСТРОЙКУ СТАДИОНА В ПИТЕРЕ».
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, что стадион в
sb1006: Самое главное — подсветили и красиво смотрится.))) За 40 млрд можно было все фасады Питера подсветить.
Kpoxa: Кому хватит?
Fedland: Магнитка, Транссиб, Челябинский тракторный, Днепрогэс, БАМ,
Shpasic: ну, если не хватит, попросят ещё —
pustot+: Точно хватит?
Александр МИРЗОЯН: «СТАДИОН В
Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в
ЗОО фактов о Зените: Факт № 6: Вся страна гордится стадионом Зенита. Особенную гордость жители России испытывают за огромную стоимость строительства: Запад не может себе такое позволить, а мы можем!
Gordon: Это стыд и позор, а не гордость.
WildCat-2k: О дааа! Тут есть чем гордиться!!! Такие суммы вряд ли кто еще потратит! Думаю даже в Эмиратах на это не способны!
СУПЕРГОЛ МХИТАРЯНА.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:1) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом. Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.
merzavcik82: В Спартак его срочно! Вместе с Депаем. Пока Мавр не прозрел.
Семь ветров: Это вообще законно, такие голы забивать?
echo2011: Красивые голы
Ботаникум: А пас сделал Златан. Тут есть чем гордиться!!! Браво, Генрих!
maximum080: Один из красивейших голов что я видел в жизни.
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