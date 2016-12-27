Болельщики: Дзадза + Депай = Джикия

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ДЖИКИЯ СТАЛ ИГРОКОМ «СПАРТАКА».

«Спартак» и «Амкар» подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии, информирует официальный сайт красно-белых.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спартаку надо купить не только Селихова и Джикия, но и Маслова в менеджмент. Будет главный трансфер зимнего окна</p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/813397261937950720">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Kirrris: Надо же, как удачно получилось! Приехал из Перми в Москву обследование пройти, а тут люди в Спартак позвали.

= Даль =: Дзадза + Депай =Джикия. Спартак санкциями не взять.

Jean4: Амкар разбирают! Прямого конкурента ослабили. Кто-то из пары БокеттиТаски я так понимаю теперь на выход?

Очень плохой мальчик: Росточком маловат для центродефа, 183 см всего. Будут наигрывать как левого защитника скорее всего.

Triumfator: Кутепова на лавку?

Taffarel: Как игрок ротации пригодится, хотя может и основным стать.

Вадим ТЮЛЬПАНОВ: «ДУМАЮ, МИЛЛИАРДА ХВАТИТ НА ДОСТРОЙКУ СТАДИОНА В ПИТЕРЕ».

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, что стадион в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию только в конце марта. Сегодня стало известно, что сдачу работ на стадионе ЧМ-2018 в Петербурге продлили до 31 марта, а город и генеральный подрядчик заключили контракт на выполнение дополнительных работ по благоустройству в рамках сооружения стадиона стоимостью 952 миллиона 86 тысяч рублей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вадим Тюльпанов: "Думаю, миллиарда хватит на достройку стадиона в Питере" <a href="https://t.co/CvLNzFXZun">https://t.co/CvLNzFXZun</a> <a href="https://t.co/DZadgYM81s">pic.twitter.com/DZadgYM81s</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/813448000932610053">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

sb1006: Самое главное — подсветили и красиво смотрится.))) За 40 млрд можно было все фасады Питера подсветить.

Kpoxa: Кому хватит?

Fedland: Магнитка, Транссиб, Челябинский тракторный, Днепрогэс, БАМ, Волго-Донский канал… Стадион Крестовский — стройки века….

Shpasic: ну, если не хватит, попросят ещё — дело-то житейское))).

pustot+: Точно хватит? Честно-честно? ?

Александр МИРЗОЯН: «СТАДИОН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — ГОРДОСТЬ РОССИИ».

Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. Он отметил, что арена станет гордостью России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Александр Мирзоян: "Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России"<a href="https://t.co/s31Mz1SsHo">https://t.co/s31Mz1SsHo</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/813325002821009409">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗОО фактов о Зените: Факт № 6: Вся страна гордится стадионом Зенита. Особенную гордость жители России испытывают за огромную стоимость строительства: Запад не может себе такое позволить, а мы можем!

Gordon: Это стыд и позор, а не гордость.

WildCat-2k: О дааа! Тут есть чем гордиться!!! Такие суммы вряд ли кто еще потратит! Думаю даже в Эмиратах на это не способны!

СУПЕРГОЛ МХИТАРЯНА.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:1) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом. Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 18, 26.12.2016, 18:00 3:1 Манчестер Юнайтед Сандерленд

merzavcik82: В Спартак его срочно! Вместе с Депаем. Пока Мавр не прозрел.

Семь ветров: Это вообще законно, такие голы забивать?

echo2011: Красивые голы почему-то часто забиваются после нарушений правил, незамеченных судьями. Невольно вспомнился гол «Краснодара» «Зениту».

Ботаникум: А пас сделал Златан. Тут есть чем гордиться!!! Браво, Генрих!

maximum080: Один из красивейших голов что я видел в жизни.