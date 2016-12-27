«Амкар» продал Георгия Джикию в московский «Спартак»
Вслед за голкипером Селиховым в столичный клуб перешел защитник «красно-черных» Георгий Джикия. Его контракт со «Спартаком» рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера не названа.
Накануне руководители «Амкара» и московского «Спартака» достигли договоренности о переходе защитника Георгия Джикии в столичный клуб.
Футболист также согласовал условия своего личного контракта со «Спартаком» сроком на 4,5 года. Договор начинает действовать с 27 декабря. Георгий Джикия выступал за «Амкар» с 2015 года, куда перешел из ФК «Химик» г. Дзержинск. В нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один гол. Джикия — кандидат в сборную России.
— Джикия пришел к нам полтора года тому назад малоизвестным игроком из команды, занявшей предпоследнее место в ФНЛ, а сейчас его были рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России, на него обратили внимание тренеры сборной страны. Думаю, такое развитие Георгий мог получить только в «Амкаре». Разумеется, в сложившейся ситуации мы были не вправе удерживать футболиста, уровень мастерства и профессионализма которого вполне позволяет ему рассчитывать на место в составе
По некоторым данным, Джикией также интересовался казанский «Рубин».
Напомним, с 6 декабря 2016 года игроком московского «Спартака» стал голкипер «красно-черных» Александр Селихов. По неофициальным данным, за него «Амкару» заплатили 3,5 млн евро.
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