«Амкар» продал Георгия Джикию в московский «Спартак»

Накануне руководители «Амкара» и московского «Спартака» достигли договоренности о переходе защитника Георгия Джикии в столичный клуб.

Футболист также согласовал условия своего личного контракта со «Спартаком» сроком на 4,5 года. Договор начинает действовать с 27 декабря. Георгий Джикия выступал за «Амкар» с 2015 года, куда перешел из ФК «Химик» г. Дзержинск. В нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один гол. Джикия — кандидат в сборную России.



— Джикия пришел к нам полтора года тому назад малоизвестным игроком из команды, занявшей предпоследнее место в ФНЛ, а сейчас его были рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России, на него обратили внимание тренеры сборной страны. Думаю, такое развитие Георгий мог получить только в «Амкаре». Разумеется, в сложившейся ситуации мы были не вправе удерживать футболиста, уровень мастерства и профессионализма которого вполне позволяет ему рассчитывать на место в составе топ-клуба, а также на участие в домашнем чемпионате мира. Не буду касаться финансовой стороны вопроса, но, надеюсь, что многочисленные поклонники «Амкара» понимают: выбранная нами стратегия на поиск молодых футболистов и продажа их в клубы, имеющие более серьезные финансовые возможности — единственно правильная в сегодняшних условиях, — прокомментировал переход игрока генеральный директор клуба «Амкар» Игорь Резвухин.

По некоторым данным, Джикией также интересовался казанский «Рубин».

Напомним, с 6 декабря 2016 года игроком московского «Спартака» стал голкипер «красно-черных» Александр Селихов. По неофициальным данным, за него «Амкару» заплатили 3,5 млн евро.