Деньги года. От Халка до «Динамо»

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Посылка из Шанхая.

Трансфер Халка из «Зенита» в «Шанхай Тэллейс» — 55 миллионов евро.

Переход Халка из «Порту» в «Зенит» летом 2012-го взорвал «бомбу» не только на трансферном рынке, но и во всем российском обществе.

Палитра эмоций была очень разной: от восхищения (к нам приехал живой и настоящий форвард основного состава сборной Бразилии) до возмущения (растратчики 60 миллионов народных денег). Теперь стоит признать, что легионера такого масштаба в футболе России прежде не видели: 56 голов в 97 матчах, чемпионство, победа в Кубке и Суперкубке страны, участие в плей-офф Лиги чемпионов. Все это «Зенит» с Халком.

Уход бразильца летом этого года закрыл главу под названием «топовые затраты» в РФПЛ. Неясно, когда у нас купят игрока за сумму хотя бы вдвое меньшую той, которую уплатил «Зенит» за Халка. Сорить деньгами теперь принято на футбольном рынке нашего восточного соседа. «Зениту» в Китае удалось отбить затраты на покупку бразильца. Китайский «Шанхай Тэллейс» прислал в Питер шикарную «посылку» — 55 миллионов евро! Сам футболист установил рекорд: с именем Халка связаны оба самых-самых трансфера российского чемпионата — «на вход» и «на выход».

Крестник Слуцкого.

Ахмед Муса: из ЦСКА в «Лестер», 19,5 миллионов евро.

Нигерийский нападающий появился в России на несколько месяцев раньше Халка, а покинул нашу страну примерно в те же сроки, что и бразилец. Поначалу эти двое были фигурами несопоставимого масштаба, но к финишу своего пребывания в РФПЛ Муса стал равнозначной Халку величиной. Причем путь нигерийца даже интереснее бразильской дороги. Халк приезжал в «Зенит» состоявшимся игроком, а нигериец — реактивным форвардом с крайне ограниченным функционалом. Его ЦСКА нашел в чемпионате Голландии.

В ЦСКА Мусу пестовал Леонид Слуцкий. Он его крестник, если говорить о футболе. Африканец при участии российского тренера превратился в большого футболиста, блеснув на ЧМ-2016, когда оформил дубль в ворота сборной Аргентины.

Об интересе к Мусе со стороны «Лестера» говорили долго. Целый год! В Англии Ахмеда ждали прошлой зимой, но президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер ждал предложения, от которого нельзя отказаться. Всю весну и половину лета заинтересованные стороны торговались, в итоге «Лестер» и ЦСКА остановились на отметке в 19,5 млн евро. Это почти в 4 раза больше цены, за которую нигериец зимой 2012-го перебрался в Россию. Тогда в СМИ была озвучена сумма в 5 млн евро.

Умная сделка.

Жулиано — из «Гремио» в «Зенит», 7 миллионов евро.

Покупка футболиста из чемпионата Бразилии — это всегда риск: новичок редко адаптируется в нашем силовом футболе быстро, всегда тоскует по далекой и солнечной родине. В случае, когда речь идет о футболисте, уже поигравшем в Европе, этот риск снижается. Если же у руля команды Мирча Луческу, сделавший себе имя в «Шахтере» как знатока бразильского футбольного рынка, риски стремятся к нулю.

Жулиано — едва ли не лучшая покупка в российской премьер-лиге за последние 5 лет по соотношению «цена/качество». Семь миллионов за одаренного полузащитника, который в «Зените» стал получать вызовы в сборную Бразилии, — хорошая цена. Жулиано к тому же очень командный игрок, он делает «погоду» на поле и уже прямо сейчас стоит больше затраченных на него денег. Словом, это не просто хорошая сделка, а умная и полезная. Одна из самых — самых.

Забытый герой.

Фернандо — из «Сампдории» в «Спартак», 12 миллионов евро.

Прошлое лето — самый успешный трансферный период для «Спартака» за последние годы. Купленный за адекватный деньги, 3 млн евро, прописанные как отступные в контракте игрока, Роман Зобнин. Арендованный из «Лацио» защитник Маурисио. И, наконец, жемчужина летнего улова «Спартака» — опорный хавбек Фернандо. Тоже, как и Маурисио, бразилец.

Его нашли в Серии А. Итальянская лига хороша тем, что сильных игроков там можно найти в клубах средней руки, каким является сегодня команда Генуи. Фернандо — блестящий по качеству игры опорник. Он совмещает умение «выжигать» центр поля, уничтожая одного соперника за другим, и хороший первый пас. Еще есть неплохой удар. Поначалу бразильцу прощались даже лишние 5 килограммов, о которых теперь уже мало кто вспомнит.

Да, Фернандо забил всего однажды, у него нет яркой страницы в социальных сетях, легионер пока не обласкан любовью фанов, но это незаменимый игрок центра поля «Спартака"-2016/17. Его порой забытый и уж точно недооцененный герой. После мытарств с Кариокой и Ромулой, купленными некогда ради решения проблем в этой позиции, красно-белые нашли стоящего бразильца в опорную зону.

Долги и сума.

«Динамо». Долги в 13 миллиардов рублей.

Если 13 — несчастливое число, то 13 миллиардов рублей задолженности — ужасающая сумма. Она обещает любому клубу страшные проблемы. Те, про которые говорят: «от сумы не зарекайся». Пойти по миру с пресловутой сумой — реальная перспектива «Динамо».

По нынешнему курсу долг этого клуба — 213,5 млн долларов. Правда, теперь динамовские начальники говорят, что после тщательного аудита, долгих переговоров и реструктуризации проблем стало меньше — на 9 миллиардов. Тоже рублей. Но тоже — много.

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский, правда, заявил, что истинный долг — это 806 миллионов рублей. Миллионы — не миллиарды, всяко проще. Но эта цифра не учитывает займ, который оформлен структурами семьи Ротенберг как долг за покупку ФК «Динамо» игроков у клуба «Анжи». Именно эта история — главная проблема нового менеджмента динамовцев. Впрочем, унывать лидер ФНЛ не собирается.

Прежде «Динамо» выручал рынок на стадионе, выгодно смотрелась и земля в центре Москвы, на которой была построена клубная арена. Но все меняется, и тут — «увы», «ах» и даже «ох». Былого имущества у ФК «Динамо» нет. Клубу сегодня принадлежат только футболисты и база в Новогорске. Тренировочный комплекс в Подмосковье шикарен. В мире немного команд из дивизиона № 2, которые имеют в своем распоряжении такую же базу для работы и реабилитации, но ни 9 млрд, ни 13 УТЦ «Новогорск» сегодня не стоит.

Но решение проблемы ищут — «Динамо» не желает повторять судьбы еще одного легендарного клуба Москвы. Это «Торпедо», потерявшее сегодня все — стадион, базу, топовых игроков, широкую базу болельщиков и принимающее своих футбольных гостей на стадионе «Спартака». Некогда — заклятого конкурента, почти недруга, а теперь — коллегу, который приютил у себя дома клуб, который живет историей, не имея амбиций.

Не говоря уже о деньгах. Они в современном футболе — всему голова. Это может не нравиться, но таковы реалии.