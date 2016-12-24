ФК «Уфа» может покинуть еще один лидер

Пока идет речь о летнем трансферном окне, но если поступят хорошие предложения зимой, то переход может состояться и раньше.

«Переговоры продолжаются. Точно известно, что я хочу уйти из “Уфы”, но после разговора с президентом клуба и новым главным тренером решили, что могу остаться до следующего лета. Однако никогда не говори никогда», — приводят слова футболиста нигерийское издание Complete Sports Nigeria.

Впрочем, это новость не нова. Летом 2016 года Игбуна удалось удержать в команде только стараниями генерального директора Шамиля Газизова, который уговорил полузащитника остаться. Нигерийцу в ментальном плане очень тяжело адаптироваться в России, плюс у него возникли семейные сложности в новой стране.

В нынешнем сезоне Игбун является ключевым игроком «Уфы» в центре поля. В 16 матчах чемпионата он забил два гола.