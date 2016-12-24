Валерий Карпин: После ЧМ-2002 мог перейти в «Барселону», но не сложилось

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— В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с «Сельтой». Была договоренность о переходе в «Барселону». Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в «Реал Сосьедад», и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании, — рассказал Карпин.

Напомним, Валерий Карпин играл в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год. Он защищал цвета «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты».