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24 декабря 2016, 14:14 | Футбол | Советский спорт

Валерий Карпин: После ЧМ-2002 мог перейти в «Барселону», но не сложилось

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, что 14 лет назад он мог стать игроком «Барселоны».

Бывший главный тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> рассказал о том что 14 лет назад он мог стать игроком Барселоны. Увеличить
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 — В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с «Сельтой». Была договоренность о переходе в «Барселону». Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в «Реал Сосьедад», и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании, — рассказал Карпин.

Напомним, Валерий Карпин играл в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год. Он защищал цвета «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты».

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