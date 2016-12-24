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https://sport.mail.ru/news/football/28244409/
24 декабря 2016, 15:44 | Футбол | ЮГА.ру

РФС обязал «Кубань» выплатить задолженность Петреску

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза 23 декабря удовлетворила заявление бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску о выплате задолженности.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза 23 декабря удовлетворила заявление бывшего главного тренера Кубани Дана Петреску о выплате задолженности. Увеличить
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Краснодарский клуб обязали выплатить Петреску и его помощнику Эмилиану Карасу задолженности по зарплате в период с июня по сентябрь 2016 года. Также «Кубань» должна выплатить тренерам проценты за задержку выплаты.

Пока эти условия не будут выполнены, на «Кубань» наложен запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.
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