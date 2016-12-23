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https://sport.mail.ru/news/football/28227671/
23 декабря 2016, 7:56 | Футбол | ИА Башинформ

ФК «Уфа» отдал в «Зенит» вратаря Лунёва за 3,5 миллиона евро

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Голкипер «Уфы» Андрей Лунёв стал игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщил телеканал «Матч ТВ». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Личные условия контракта Лунёва согласованы.

Тот же источник рассказал, что ФК «Краснодар» предлагал Лунёву в 1,5 раза больше, но Андрей выбрал Питер.

Договор 25-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан на четыре с половиной года. Лунёв успешно прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Официально о подписании «Зенит» еще не сообщал.
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