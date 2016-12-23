ФК «Уфа» отдал в «Зенит» вратаря Лунёва за 3,5 миллиона евро

Тот же источник рассказал, что ФК «Краснодар» предлагал Лунёву в 1,5 раза больше, но Андрей выбрал Питер.

Договор 25-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан на четыре с половиной года. Лунёв успешно прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Официально о подписании «Зенит» еще не сообщал.