Бывший футболист «Кубани» Сантана трудоустроился в Бразилии
Краснодар. 22 декаб. — Новая Кубань. Фелипе Сантана продолжит карьеру на родине. 30-летний бразильский защитник подписал контракт на 2 года с местным «Атлетико Минейро», сообщила
пресс-служба клуба.
За годы своей карьеры Сантана выступал за немецкие «Боруссию» из Дортмунда и «Шальке-04», а также «Олимпиакос» из Греции.
В «Кубань» футболист перешел в январе 2016 года, но покинул клуб сразу после вылета команды из
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