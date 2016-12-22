Бывший футболист «Кубани» Сантана трудоустроился в Бразилии

За годы своей карьеры Сантана выступал за немецкие «Боруссию» из Дортмунда и «Шальке-04», а также «Олимпиакос» из Греции.

В «Кубань» футболист перешел в январе 2016 года, но покинул клуб сразу после вылета команды из премьер-лиги.