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https://sport.mail.ru/news/football/28224202/
22 декабря 2016, 16:54 | Футбол | Новая Кубань

Бывший футболист «Кубани» Сантана трудоустроился в Бразилии

Краснодар. 22 декаб. — Новая Кубань. Фелипе Сантана продолжит карьеру на родине. 30-летний бразильский защитник подписал контракт на 2 года с местным «Атлетико Минейро», сообщила пресс-служба клуба.

За годы своей карьеры Сантана выступал за немецкие «Боруссию» из Дортмунда и «Шальке-04», а также «Олимпиакос» из Греции.

В «Кубань» футболист перешел в январе 2016 года, но покинул клуб сразу после вылета команды из премьер-лиги.
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