Признан лучшим футболистом России 2016 года форвард ФК «Краснодар» Федор Смолов
Краснодар, 22 декабря, KrasnodarMedia. Российский футбольный союз совместно с Российской футбольной
Премьер-Лигой и газетой «Спорт-Экспресс» определили лучшего футболиста 2016 года.
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Им стал форвард сборной страны и ФК «Краснодар» Федор Смолов. Эксперты считают, что победа кубанского футболиста стала ожидаемой, и что достижении игрока в этом году с полным правом позволяют наделить его титулом «лучшего из лучших», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Своих кандидатов на звание игрока года в России назвали 16 тренеров, 16 футбольных менеджеров, 16 журналистов. Кроме того, посредством
Надо признать, что победа Федора Смолова получилась ожидаемой. Форвард сборной России и «Краснодара» опередил ближайшего преследователя почти на 100 баллов. Фамилия Смолова была упомянута во всех анкетах, кроме двух.
Стоит напомнить, что Смолов в 2016 году стал обладателем другой награды «СЭ» — по итогам сезона-2015/16. Тогда Федора признали лучшим
Напомним, почему нападающий заслужил всеобщее признание: забил в общей сложности 31 мяч за клуб и сборную, в чемпионате страны и еврокубках; выиграл спор снайперов чемпионата-2015/16 с 20 голами за сезон; лидирует в списке бомбардиров чемпионата-2016/17 с 10 голами; стал автором нескольких невероятно красивых мячей, которые становились лидерами зрительских голосований; заслужил внимание со стороны клубов из Англии и Германии; вышел в основе в трех матчах Euro-2016; стал автором первого мяча сборной России Станислава Черчесова.
Ранее болельщики Краснодара дважды признавали Федора Смолова лучшим игроком клуб по итогам месяца в этом году.
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