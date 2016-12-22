Признан лучшим футболистом России 2016 года форвард ФК «Краснодар» Федор Смолов

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Им стал форвард сборной страны и ФК «Краснодар» Федор Смолов. Эксперты считают, что победа кубанского футболиста стала ожидаемой, и что достижении игрока в этом году с полным правом позволяют наделить его титулом «лучшего из лучших», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Своих кандидатов на звание игрока года в России назвали 16 тренеров, 16 футбольных менеджеров, 16 журналистов. Кроме того, посредством интернет-голосования могли участвовать и болельщики — десятки тысяч российских фанатов футбола отдали свои голоса за любимых футболистов.

Надо признать, что победа Федора Смолова получилась ожидаемой. Форвард сборной России и «Краснодара» опередил ближайшего преследователя почти на 100 баллов. Фамилия Смолова была упомянута во всех анкетах, кроме двух.

Стоит напомнить, что Смолов в 2016 году стал обладателем другой награды «СЭ» — по итогам сезона-2015/16. Тогда Федора признали лучшим коллеги-футболисты — 160 игроков РФПЛ, принимавших участие в нашем уникальном по своему статусу опросе. Получается, что в уходящем году Смолов — вне конкуренции по всем версиям!

Напомним, почему нападающий заслужил всеобщее признание: забил в общей сложности 31 мяч за клуб и сборную, в чемпионате страны и еврокубках; выиграл спор снайперов чемпионата-2015/16 с 20 голами за сезон; лидирует в списке бомбардиров чемпионата-2016/17 с 10 голами; стал автором нескольких невероятно красивых мячей, которые становились лидерами зрительских голосований; заслужил внимание со стороны клубов из Англии и Германии; вышел в основе в трех матчах Euro-2016; стал автором первого мяча сборной России Станислава Черчесова.

Ранее болельщики Краснодара дважды признавали Федора Смолова лучшим игроком клуб по итогам месяца в этом году.