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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Саламычу большое спасибо». Денисов поблагодарил Черчесова

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов передал привет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Источник: Спорт-Экспресс

По словам игрока, мини-конфликт с наставником национальной команды помог ему в этом сезоне.

— Знаете, я даже могу передать большой привет и сказать большое спасибо Саламычу, — заявил Денисов в эфире «Матч ТВ». — Вот этот наш мини-конфликт повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я еще годен как футболист, и помочь «Локомотиву». В том числе и Саламычу большое спасибо.

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