«Саламычу большое спасибо». Денисов поблагодарил Черчесова

— Знаете, я даже могу передать большой привет и сказать большое спасибо Саламычу, — заявил Денисов в эфире «Матч ТВ». — Вот этот наш мини-конфликт повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я еще годен как футболист, и помочь «Локомотиву». В том числе и Саламычу большое спасибо.