Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Саламычу большое спасибо». Денисов поблагодарил Черчесова
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов передал привет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
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Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов передал привет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
По словам игрока,
— Знаете, я даже могу передать большой привет и сказать большое спасибо Саламычу, — заявил Денисов в эфире «Матч ТВ». — Вот этот наш