Экс-нападающий сборной Аргентины Креспо впервые приехал в Петербург и посетил Парк футбола

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Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
«Мы надеемся, что наша команда сможет пройти в следующую стадию досрочно по результатам первых двух матчей. Что касается [Лионеля] Месси, то это лучший игрок в мире и было бы здорово, если бы Аргентина, наконец, выиграла чемпионат мира и это произошло бы здесь, в России. Тогда Месси еще вписал бы себя в футбольную историю как игрок сборной, выигравший чемпионат мира», — добавил Креспо.
В Парке футбола Креспо сыграл с «Робокипером», пытаясь забить мяч в ворота, на которых стоял робот, и ни разу не смог этого сделать. Не увенчались победой аналогичные попытки и у бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычева.
Ранее ТАСС сообщал, что парк на Пионерской площади открыли 19 мая, он будет работать до 20:00 мск, а также 20 мая с полудня до восьми вечера. В церемонии открытия приняли участие председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович, Сычев и народный артист России Василий Герелло.