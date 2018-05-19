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18:33 (мск), источник: ТАСС

Экс-нападающий сборной Аргентины Креспо впервые приехал в Петербург и посетил Парк футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо впервые прибыл в Санкт- Петербург и посетил Парк футбола на Пионерской набережной в центре города, передает корр. ТАСС.

«В Санкт-Петербурге я никогда не был, это мой первый раз. Прекрасная погода. Мне очень нравится то, что сегодня в Парке футбола собралось столько энтузиастов, тех, кто испытывает настоящую страсть к футболу, я очень рад быть частью этого замечательного процесса и разделить этот момент с вами», — сказал Креспо, заявив, что пока не видел достопримечательности Северной столицы и город в целом, и успел рассмотреть только аэропорт Пулково и Парк футбола.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

«Мы надеемся, что наша команда сможет пройти в следующую стадию досрочно по результатам первых двух матчей. Что касается [Лионеля] Месси, то это лучший игрок в мире и было бы здорово, если бы Аргентина, наконец, выиграла чемпионат мира и это произошло бы здесь, в России. Тогда Месси еще вписал бы себя в футбольную историю как игрок сборной, выигравший чемпионат мира», — добавил Креспо.

В Парке футбола Креспо сыграл с «Робокипером», пытаясь забить мяч в ворота, на которых стоял робот, и ни разу не смог этого сделать. Не увенчались победой аналогичные попытки и у бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычева.

Ранее ТАСС сообщал, что парк на Пионерской площади открыли 19 мая, он будет работать до 20:00 мск, а также 20 мая с полудня до восьми вечера. В церемонии открытия приняли участие председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович, Сычев и народный артист России Василий Герелло.

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