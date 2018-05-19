Андрей Семенов: Тернистый и долгий путь в сборную

Защитник Андрей Семенов не сыграл за сборную России ни одного отборочного матча чемпионата мира 2014 года, однако Фабио Капелло взял его на финальный турнир в Бразилию. Семенов — воспитанник «Спартака», но не выступал даже за дубль родного клуба, откуда его отчислил нынешний помощник Станислава Черчесова в сборной Мирослав Ромащенко.

Андрей Семенов родился 24 марта 1989 года в Москве и занимался футболом в «Спартаке», куда его позвал известный в прошлом вратарь Валентин Ивакин, заметивший парня на одном из городских турниров. Сначала футболист играл в нападении или полузащите, однако затем перешел в оборону. Однако когда пришла пора «распределения», то Семенова не взяли даже в молодежную команду — решение принял тогдашний наставник дубля красно-белых Мирослав Ромащенко.

Семенов не искал легких путей

Через шесть лет игрок и Ромащенко встретились снова — уже в пермском «Амкаре», куда тренер пришел помощником Станислава Черчесова. Обошлось без обид — хотя футболисту пришлось пройти непростой путь, оттолкнувшись, по его собственным словам, от дна.

Винил Андрей в этом лишь себя. К футболу он относился не слишком серьезно, в 17−18 лет хотелось развлечений, — как и многим его сверстникам. Но в отличие от десятков так в итоге и не заигравших футболистов, он сумел преодолеть себя и прошел весь путь — с низших лиг. Помогли и родители, которые сказали парню самому зарабатывать на жизнь, и он решил пробиваться туда, где зарплата и условия были достойными.

Начинал Семенов играть во втором дивизионе — сначала в саратовском «Соколе», затем — в подмосковной «Истре», которая провела несколько сезонов в профессиональном футболе.

Потом он вспоминал, что едва ли не все свободное от игр и тренировок время проводил в автобусах, однако легких путей футболист никогда не искал — и вскоре начал летать через всю страну. В 20 лет он оказался в новотроицкой «Носте» — уже в первой лиге, где, как ему показалось с непривычки, «попал в космос». И хотя команда из Оренбургской области уверено опускалась во вторую дивизион, Семенов остался в первом, перебравшись в хабаровскую «СКА-Энергию», которую вскоре возглавил Сергей Горлукович.

Горлукович был одним из самых жестких защитников в отечественном футболе, такой же игры требовал от своих защитников уже будучи тренером. Под руководством Горлуковича Семенов отыграл неполный сезон 2010 года (пока тренер не был уволен), но получил прекрасную школу и вспоминает его с благодарностью. Методы работы Горлуковича были необычными, но пришедший из второй лиги защитник получил хорошую закалку. Через год он был приглашен Игорем Шалимовым в сборную Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а в 2012 году оказался в премьер-лиге — в пермском «Амкаре», который всегда славился умением находить игроков в низших лигах.

Гол в дебютном матче

По иронии судьбы, дебютировал в «Амкаре» Семенов в кубковом матче в Хабаровске против бывшего клуба, который пермяки проиграли со счетом 1:2. Места в центре обороны «Амкара» застолбили за собой опытные Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков, потеснить которых было непросто. Помогли травмы и дисквалификации конкурентов — Семенов дебютировал в чемпионате в домашнем матче с «Анжи», даже открыл счет, но пермяки проиграли команде Гуса Хиддинка — 1:2.

В первом сезоне в элите футболист провел девять матчей, а во втором, уже при Станиславе Черчесове, играл постоянно, получив приглашение из Грозного, где искал усиление состава возглавивший местный «Терек» Рашид Рахимов. Семенов здорово отыграл весеннюю часть чемпионата страны 2013/14 гг. и даже попал на карандаш к Фабио Капелло. Ранее он провел несколько матчей за олимпийскую сборную России, которая существовала в те годы для просмотра игроков из ближайшего резерва.

В национальной команде защитник дебютировал 31 мая 2014 года — в товарищеском матче с норвежцами (1:1), заменив во втором тайме Василия Березуцкого.

В качестве резервиста Семенов съездил на чемпионат мира 2014 года в Бразилию, однако самым ярким воспоминанием лета для Андрея стало рождение дочери. За прошедшие четыре года Семенов провел еще пять матчей национальной команды, но все — товарищеские. Защитник грозненского клуба всегда находился в обойме сборной, однако играли другие.

Впрочем, человек, который из «Спартака» был вынужден уйти во вторую лигу, а затем играл в Хабаровске у Горлуковича, способен преодолеть любые трудности. В «Тереке», год назад переименованном в «Ахмат», он стал лидером обороны, а сезон 2016/17 гг. для Семенова и вовсе стал лучшим в карьере — он провел за грозненцев 28 матчей в чемпионате, пропустив лишь две игры из-за дисквалификаций. Хотя Семенов любит подключаться к атакам на стандартные положения (его рост — 190 см), в 147 матчах в чемпионатах России он забил лишь два гола, отличившись в дебютной игре с «Анжи» и в апреле 2015 года во встрече с «Зенитом», которую его команда также проиграла — 1:2.

Футболист не раз говорил, что мечтает попасть в российский топ-клуб, желательно столичный, и выиграть чемпионат страны. Не прочь он попробовать себя и в Европе. Но в 29 лет найти хорошие варианты не так просто. Пока предложений ни из Москвы, ни из Европы нет.