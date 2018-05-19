Федор Смолов предсказал сборной России выход в финал чемпионата мира

Смолов в пятницу стал гостем ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В одном из эпизодов форварду было предложено предсказать судьбу сборной России, попав мячом по пятой точке одному из пяти сотрудников технического персонала шоу. При этом у каждого сотрудника в руках была табличка, на которой была указана стадия турнира — выход из группы, четвертьфинал, полуфинал, финал. Еще одна табличка была с надписью «чемпионат мира по хоккею». Не видя надписей, Смолов попал мячом по сотруднику с табличкой «финал».