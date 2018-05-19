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01:49 (мск), источник: Р-Спорт

Федор Смолов предсказал сборной России выход в финал чемпионата мира

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов предсказал национальной команде выход в финал предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Смолов в пятницу стал гостем ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В одном из эпизодов форварду было предложено предсказать судьбу сборной России, попав мячом по пятой точке одному из пяти сотрудников технического персонала шоу. При этом у каждого сотрудника в руках была табличка, на которой была указана стадия турнира — выход из группы, четвертьфинал, полуфинал, финал. Еще одна табличка была с надписью «чемпионат мира по хоккею». Не видя надписей, Смолов попал мячом по сотруднику с табличкой «финал».

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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