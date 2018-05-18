Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
8Россия обыграла сборную Швейцарии
19:03 (мск), источник: ТАСС

Мутко назвал задачей сборной России по футболу на ЧМ-2018 вернуть доверие болельщиков

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Задача сборной России по футболу на предстоящем чемпионате мира — вернуть доверие болельщиков. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: ТАСС

В пятницу футболисты сборной России в Новогорске начали подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, на 30 мая запланирован контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке. 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» сборная России сыграет товарищеский матч против команды Турции.

«Самые главные слова будут перед самим чемпионатом, поэтому сейчас я их просто поздравил, — сказал Мутко. — Это, возможно, главное событие в их жизни, много молодежи, но и опытные ребята тоже есть, например, Сергей Игнашевич».

Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату. Команда и настрой нравится, надеюсь, что мы порадуем людей.

«У главного тренера самая сложная работа, нужен был человек, который что-то выиграл, которому игроки поверили бы. На Кубке конфедераций у нас получилось, начали жить одним целом. Второй момент — потери, тот же Джикия, это оборона, дух команды. Черчесов каждый сбор что-то нарабатывает, а потом вынужден по новой», — отметил вице- премьер РФ.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская команда в группе A сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Киселевич: Вижу позитив в поражении от канадцев!
Сергей Игнашевич: Есть ощущение, что я новичок в сборной
СМИ: ПСЖ предложил Буффону контракт и капитанскую подвязку
В шорт-лист тренеров сборной РФ по биатлону входят 12 кандидатов
Андрес Иньеста определился с местом продолжения карьеры
«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Хохловым
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь