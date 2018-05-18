Мутко назвал задачей сборной России по футболу на ЧМ-2018 вернуть доверие болельщиков

Источник: ТАСС

В пятницу футболисты сборной России в Новогорске начали подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, на 30 мая запланирован контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке. 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» сборная России сыграет товарищеский матч против команды Турции.

«Самые главные слова будут перед самим чемпионатом, поэтому сейчас я их просто поздравил, — сказал Мутко. — Это, возможно, главное событие в их жизни, много молодежи, но и опытные ребята тоже есть, например, Сергей Игнашевич».

Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату. Команда и настрой нравится, надеюсь, что мы порадуем людей.

«У главного тренера самая сложная работа, нужен был человек, который что-то выиграл, которому игроки поверили бы. На Кубке конфедераций у нас получилось, начали жить одним целом. Второй момент — потери, тот же Джикия, это оборона, дух команды. Черчесов каждый сбор что-то нарабатывает, а потом вынужден по новой», — отметил вице- премьер РФ.