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18:01 (мск), источник: ТАСС

Хонда и Окадзаки вошли в расширенный состав сборной Японии на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 18 мая. Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, в настоящее время выступающий за мексиканскую «Пачуку», и форвард английского «Лестера» Синдзи Окадзаки вошли в расширенную заявку сборной Японии по футболу на чемпионат мира 2018 года в России.

Об этом сообщает пресс-служба Японской футбольной ассоциации.

Полностью состав из 27 человек выглядит следующим образом:

вратари — Эйдзи Кавасима («Мец», Франция), Масааки Хигасигути («Гамба Осака»), Косуке Накамура («Касива»);.

защитники — Юто Нагатомо («Галатасарай», Турция), Готоку Сакаи («Гамбург», Германия), Томоаки Макино, Гэн Сёдзи, Ватару Эндо (все — «Урава»), Майя Йосида («Саутгемптон», Англия), Хироки Сакаи («Марсель», Франция), Наомиси Уеда («Касима»);.

полузащитники — Макото Хасебе («Айнтрахт», Германия), Синдзи Кагава («Боруссия», Дортмунд, Германия), Гаку Сибасаки («Хетафе», Испания), Риота Осима («Кавасаки»), Тосихиро Аояма («Хиросима»), Хотару Ямагучи («Серезо Осака»), Кейсуке Хонда («Пачука», Мексика), Генки Харагучи, Такаси Усами (оба — «Фортуна», Германия), Кэнто Мисао («Касима»), Такаси Инуи («Эйбар», Испания), Йосуке Идегучи («Культураль Леонеса», Испания);.

нападающие — Синдзи Окадзаки («Лестер», Англия), Юйя Осако («Вердер», Германия), Йосинори Муто («Майнц», Германия), Такума Асано («Штутгарт», Германия).

Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Японии сыграет в группе H с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

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