Хонда и Окадзаки вошли в расширенный состав сборной Японии на ЧМ-2018 по футболу

Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Японии сыграет в группе H с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).