Джек Уилшер: Я должен быть в сборной Англии, я бы принес ей пользу

«Думаю, пора мне кое-что сказать. Само собой, я очень разочарован тем, что меня не включили в состав сборной Англии на чемпионат мира. Я хорошо чувствовал себя физически весь сезон и считаю, что я должен быть в команде! И если бы мне дали шанс, я бы принес пользу сборной.



Тем не менее, я должен уважать решение тренера и желаю удачи команде на турнире. Всегда буду болельщиком сборной Англии, буду поддерживать парней вместе со всей страной», — написал Уилшер в своем твиттере.