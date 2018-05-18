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16:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Джек Уилшер: Я должен быть в сборной Англии, я бы принес ей пользу

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер отреагировал на невызов в сборную Англии на ЧМ-2018.

«Думаю, пора мне кое-что сказать. Само собой, я очень разочарован тем, что меня не включили в состав сборной Англии на чемпионат мира. Я хорошо чувствовал себя физически весь сезон и считаю, что я должен быть в команде! И если бы мне дали шанс, я бы принес пользу сборной.

Тем не менее, я должен уважать решение тренера и желаю удачи команде на турнире. Всегда буду болельщиком сборной Англии, буду поддерживать парней вместе со всей страной», — написал Уилшер в своем твиттере.

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