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Джек Уилшер: Я должен быть в сборной Англии, я бы принес ей пользу
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер отреагировал на невызов в сборную Англии на ЧМ-2018.
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Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер отреагировал на невызов в сборную Англии на ЧМ-2018.
«Думаю, пора мне
Тем не менее, я должен уважать решение тренера и желаю удачи команде на турнире. Всегда буду болельщиком сборной Англии, буду поддерживать парней вместе со всей страной», — написал Уилшер в своем твиттере.