Роскомнадзор заблокировал более 250 сайтов с контрафактными билетами на ЧМ-2018

«На основании вступивших в законную силу судебных решений на сегодняшний день Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещенной информации 259 страниц сайтов, на которых осуществлялись продажи контрафактной продукции и билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что 202 ресурса удалили противоправную информацию, владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления. «В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к шести интернет-страницам, на которых размещена информация о продаже билетов на футбольные матчи. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — говорится в сообщении пресс-службы.