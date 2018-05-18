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13:49 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор заблокировал более 250 сайтов с контрафактными билетами на ЧМ-2018

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 250 страниц сайтов, где продавалась контрафактная продукция и билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений на сегодняшний день Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещенной информации 259 страниц сайтов, на которых осуществлялись продажи контрафактной продукции и билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что 202 ресурса удалили противоправную информацию, владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления. «В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к шести интернет-страницам, на которых размещена информация о продаже билетов на футбольные матчи. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

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