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10:02 (мск), источник: ТАСС

Федор Чалов: юный уникум российского футбола

20-летний нападающий ЦСКА станет самым молодым игроком сборной России при попадании в заявку на чемпионат мира — 2018.

Пока Федор Чалов отыграл лишь 35 матчей в чемпионатах России, но забил 12 мячей. Нерегулярно выходя в основном составе армейцев, нападающий показывает хорошую по российским меркам результативность.

За несколько дней до объявления главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым списка кандидатов на участие в чемпионате мира ЦСКА проводил матч предпоследнего тура премьер-лиги с тульским «Арсеналом», победив со счетом 6:0. Три мяча оказались на счету Чалова, который сделал все возможное, чтобы получить приглашение в сборную. Для этого ему хватило всего шести весенних матчей в составе ЦСКА, за которые он забил шесть мячей.

Из молодых да ранний

Федор Чалов родился в Москве 10 апреля 1998 года и является воспитанником ЦСКА, выступая за этот клуб с восьми лет. В футбол Федор пошел по стопам старшего брата Даниила, который играет в обороне за ярославский «Шинник», а его первой командой был другой столичный клуб — «Локомотив».

В детских и юношеских командах армейцев Федор показывал стабильную результативность, много забивал на различных турнирах и матчах чемпионата Москвы. В 2015 году 17-летний Чалов стал лучшим бомбардиром городского первенства и дебютировал в составе молодежной команды ЦСКА.

В армейском дубле Федор сразу начал забивать, отличившись в первой же встрече с «Краснодаром» (3:1), а всего в дебютном сезоне 2015−16 гг. провел восемь мячей. ЦСКА под руководством Александра Гришина занял третье место, но результат здесь не так важен: армейский клуб в последние годы выделяется прежде всего количеством своих воспитанников, пополнивших главную команду. Два года назад Чалов был одним из самых молодых в армейском дубле, однако считался главным кандидатом на место в основном составе, благо после ухода Сейду Думбия, а затем и Ахмеда Мусы забивать в команде Леонида Слуцкого оказалось попросту некому.

Впрочем, Слуцкий сделал ставку на легионеров — Ласина Траоре и Карлоса Страндберга, молодежь бывший наставник армейцев практически не замечал. Первый шанс сыграть за основной состав Чалов получил в сентябре 2016 года, выйдя на поле в кубковой встрече с «Енисеем», когда в Красноярск приехал полурезервный состав ЦСКА и уступил — 1:2, хотя решающий гол хозяева забили уже после ухода Федора с поля, на 76-й минуте.

Вытеснил легионеров в 18 лет

Тем временем дела у армейцев не ладились — команда теряла очки в чемпионате, выбыла из кубкового турнира и вновь заняла последнее место в группе Лиги чемпионов. И 6 ноября 2016 года Чалов дебютировал в премьер-лиге, выйдя на 76-й минуте на замену Страндберга в домашнем матче с «Амкаром» (2:2). Уже в следующем туре 18-летний форвард сыграл с первых минут в гостевой встрече с «Арсеналом», а в заключительной встрече перед зимним перерывом наконец забил первый гол — в ворота «Урала» (4:0). Сыграл Федор и в заключительных матчах Лиги чемпионов с германским «Байером» и английским «Тоттенхэмом».

После перерыва в чемпионате ЦСКА возглавил Виктор Гончаренко, а в команду вернулись два форварда — нигериец Арон Оланаре и бразилец Витиньо. Несколько месяцев Чалов провел на скамейке, далеко не в каждом матче выходя даже на замену. Однажды свой шанс он использовал, забив гол в гостевом матче с «Уфой», и в последних матчах сезона Чалов окончательно вытеснил из состава Оланаре, забив еще четыре мяча, в том числе и два — в ворота «Арсенала».

ЦСКА в итоге сумел финишировать в чемпионате вторым, а Федор с шестью голами поделил лидерство среди бомбардиров с Витиньо и Бибрасом Натхо. Вот только второй сезон в армейском клубе начался для Чалова не так, как хотелось бы ему и болельщикам команды: в первой части сезона за 20 туров он не отличился ни разу, прошлой осенью сев на скамейку запасных. Хотя и получил за 2017 год национальную премию «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту страны.

Удачная весна

Этой весной для Чалова вновь завершение сезона вышло невероятно удачным. Хотя начал весеннюю часть Федор снова в запасе, но в первом же матче после выхода на поле забил в ворота «Динамо», пусть и не спас армейцев от поражения — 1:2. С тех пор Чалов играл уже в основном составе, дважды поразив ворота «Амкара» и оформив хет-трик во встрече с «Арсеналом».

Виктору Гончаренко удалось раскрыть самые сильные стороны Чалова, которые привлекли и наставника сборной Черчесова. Чалов — не ярко выраженный снайпер, а футболист, который может обыграть соперника и сыграть из глубины, нередко выходя на позиции крайнего нападающего. Результативный универсальный нападающий, к 20 годам забивший более десятка голов в премьер-лиге, — для нынешнего российского футбола случай уникальный.

В 2015 году Чалов провел несколько матчей за юношескую сборную России (до 17 лет), однако не попал в состав команды, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы. В прошлом году Чалов выходил на поле уже за молодежную сборную, за которую могут играть футболисты на два года старше, и забил гол в отборочном матче чемпионата Европы в ворота соперников из Гибралтара.

В национальной команде России Федор Чалов является абсолютным новичком — ранее Станиславом Черчесовым он на сборы не вызывался.

Евгений Трушин

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