Объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Источник: AP 2018

Сборная Саудовской Аравии является соперником по группе А команды России и сыграет с ней в матче открытия турнира 14 июня в «Лужниках».

Полностью предварительная заявка из 28 человек выглядит следующим образом:

вратари — Ассаф аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф;.

защитники — Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все -«Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);.

полузащитники — Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания);.

нападающие — Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.