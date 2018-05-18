Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тысячи водителей высказались о Крымском мосте
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
США назвали негативные последствия строительства Крымского моста
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Мама Тимати показала Алену Шишкову без макияжа
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
В РФ ответили на требование Киева считать Крымский мост «общим»
Евросоюз ошарашен открытием Крымского моста
Фоторепортажи
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
09:08 (мск), источник: ТАСС

Объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стал известен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

Источник: AP 2018

Сборная Саудовской Аравии является соперником по группе А команды России и сыграет с ней в матче открытия турнира 14 июня в «Лужниках».

Полностью предварительная заявка из 28 человек выглядит следующим образом:

вратари — Ассаф аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф;.

защитники — Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все -«Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);.

полузащитники — Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания);.

нападающие — Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).

Саудовская Аравия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством
Кому достанется российский биатлон?
РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ
Классика жанра: ЦСКА против «Реала» в «Финале четырех» Евролиги
Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев в четвертьфинале ЧМ
Третьяк: У канадцев все игроки из НХЛ, понимаете, с кем играем?
Финляндия сенсационно проиграла Швейцарии и вылетела из плей-офф
Новости
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь