Объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стал известен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стал известен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает
Сборная Саудовской Аравии является соперником по группе А команды России и сыграет с ней в матче открытия турнира 14 июня в «Лужниках».
Полностью предварительная заявка из 28 человек выглядит следующим образом:
вратари — Ассаф
защитники — Мансур
полузащитники — Абдулла
нападающие — Фахад
Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).