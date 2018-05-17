Футболист «Локомотива» Фернандеш вошел в окончательный состав сборной Португалии на ЧМ

Из предварительного состава были исключены 12 игроков, среди которых нападающий «Локомотива» Эдер. Также не попали в окончательный список Антунеш («Хетафе», Испания), Жуан Канселу («Интер», Италия), Луиш Нету («Фенербахче», Турция), Нелсон Семеду («Барселона», Испания), Роланду («Марсель», Франция), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Рубен Невиш («Вулверхэмптон», Англия), Нани («Лацио», Италия), Паулиньо («Брага»), Маркуш Лопеш («Монако») и Сержиу Оливейра («Порту»).

В победном для «Локомотива» сезоне-2017/18 чемпионата России Фернандеш провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Игрок дебютировал за национальную команду в феврале 2005 года в матче против ирландцев (0:1). Всего за команду Португалии он сыграл 12 игр и отличился три раза.