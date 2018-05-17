Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Каждый четвертый родитель меняет сюжет сказки, считая его слишком жестоким
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Все события
Большой хоккей в Дании Слабым здесь не место
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
8Россия обыграла сборную Швейцарии
23:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Фернандеш вошел в окончательный состав сборной Португалии на ЧМ

ТАСС, 17 мая. Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш вошел в окончательную заявку сборной Португалии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации.

Из предварительного состава были исключены 12 игроков, среди которых нападающий «Локомотива» Эдер. Также не попали в окончательный список Антунеш («Хетафе», Испания), Жуан Канселу («Интер», Италия), Луиш Нету («Фенербахче», Турция), Нелсон Семеду («Барселона», Испания), Роланду («Марсель», Франция), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Рубен Невиш («Вулверхэмптон», Англия), Нани («Лацио», Италия), Паулиньо («Брага»), Маркуш Лопеш («Монако») и Сержиу Оливейра («Порту»).

В победном для «Локомотива» сезоне-2017/18 чемпионата России Фернандеш провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Игрок дебютировал за национальную команду в феврале 2005 года в матче против ирландцев (0:1). Всего за команду Португалии он сыграл 12 игр и отличился три раза.

Состав сборной Португалии

Вратари — Антони Лопеш («Лион», Франция), Бету («Гёзтепе», Турция), Руй Патрисиу («Спортинг»);.

защитники — Бруну Алвеш («Рейнджерс», Шотландия), Седрик Суареш («Саутгемптон», Англия), Жозе Фонте («Далянь Ифан», Китай), Мариу Руи («Наполи», Италия), Пепе («Бешикташ», Турция), Рафаэл Геррейру («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра («Порту»), Рубен Диас («Бенфика»);.

полузащитники — Мануэл Фернандеш («Локомотив», Россия), Адриен Силва («Лестер», Англия), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм», Англия), Жоау Моутинью («Монако»), Вильям Карвалью («Спортинг»);.

нападающие — Андре Силва («Милан», Италия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе В с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Сборную России удалили с чемпионата мира. Это было очень больно
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством
РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ
Третьяк оценил работу Воробьева в сборной России на ЧМ
Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев в четвертьфинале ЧМ
Геннадий Орлов считает, что болельщики «Зенита» примут Денисова
Денисов: Черчесов сказал: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь