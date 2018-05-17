Гризманн вошел в состав сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу

Гризманн в среду стал победителем Лиги Европы, в финале «Атлетико» обыграл французский «Марсель» со счетом 3:0. Капитан «Марселя» Димитри Пайет в матче получил травму и не был включен в состав национальной команды.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион «Лужники»).

Состав сборной Франции

Вратари — Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»);.

защитники — Лукас Эрнандес («Атлетико», Испания), Пренсель Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди («Манчестер Сити», Англия), Бенжамен Павар («Штутгарт», Германия), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самюэль Умтити («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания);.

полузащитники — Н’Голо Канте («Челси», Англия), Блез Матюиди («Ювентус», Италия), Стивен Н’Зонзи («Севилья», Испания), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Корентен Толиссо («Бавария», Германия);.

нападающие — Усман Дембеле («Барселона», Испания), Набиль Фекир («Лион», Франция), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флорьян Товен («Марсель»).