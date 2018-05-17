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22:21 (мск), источник: ТАСС

Гризманн вошел в состав сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 17 мая. Нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн вошел в состав сборной Франции по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гризманн в среду стал победителем Лиги Европы, в финале «Атлетико» обыграл французский «Марсель» со счетом 3:0. Капитан «Марселя» Димитри Пайет в матче получил травму и не был включен в состав национальной команды.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион «Лужники»).

Состав сборной Франции

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Вратари — Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»);.

защитники — Лукас Эрнандес («Атлетико», Испания), Пренсель Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди («Манчестер Сити», Англия), Бенжамен Павар («Штутгарт», Германия), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самюэль Умтити («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания);.

полузащитники — Н’Голо Канте («Челси», Англия), Блез Матюиди («Ювентус», Италия), Стивен Н’Зонзи («Севилья», Испания), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Корентен Толиссо («Бавария», Германия);.

нападающие — Усман Дембеле («Барселона», Испания), Набиль Фекир («Лион», Франция), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флорьян Товен («Марсель»).

Также тренерский штаб сборной Франции объявил 11 игроков, которые вошли в число запасных: вратарь Бенуа Костиль («Бордо»), защитники Матье Дебюши («Сент-Этьен»), Люка Динь («Барселона», Испания), Мамаду Сахо («Кристал Пэлас», Англия), Курт Зума («Сток», Англия), полузащитники Кингсли Коман («Бавария», Германия), Адриан Рабьо (ПСЖ), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм», Англия), нападающие Виссам Бен Йеддер («Севилья», Испания), Александр Ляказетт («Арсенал», Англия), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.

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