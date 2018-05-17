Футболист «Ливерпуля» Мане вошел в расширенный состав сборной Сенегала на ЧМ-2018

Еще четыре игрока будут сопровождать команду во время тренировочных сборов — защитники Адама Мбенге («Кан», Франция), Фаллу Диань («Мец», Франция), полузащитник Фамара Дьеду («Бристоль Сити», Англия) и нападающий Анри Сейве («Сивасспор», Турция). Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.