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22:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Мане вошел в расширенный состав сборной Сенегала на ЧМ-2018

ТАСС, 17 мая. Нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане вошел в расширенный состав сборной Сенегала на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Сенегальской федерации футбола.

Полностью состав из 23 человек выглядит следующим образом:

вратари — Абдулайе Диалло («Ренн», Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Хадим Н’Диайе («Хоройя», Гвинея);.

защитники — Калиду Кулибали («Наполи», Италия), Кара Мбодж («Андерлехт», Бельгия), Ламин Гассама («Аланьяспор», Турция), Мусса Ваге («Эйпен», Бельгия), Юссуф Сабали («Бордо», Франция), Салиу Сисс («Анже», Франция), Салиф Сане («Ганновер», Германия);.

полузащитники — Папа Алиун Ндиайе («Сток Сити», Англия), Шейх Н’Дойе («Бирмингем», Англия). Шейху Куяте («Вест Хэм», Англия), Альфред Н’Диай («Вильярреал», Испания), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия);.

нападающие — Маме Бирам Диуф («Сток Сити», Англия), Диафра Сако, Исмаила Сарр (оба — «Ренн», Франция), Мусса Конате («Амьен», Франция), Бальде Кейта («Монако», Франция), Мусса Соу («Бурсаспор», Турция), Садио Мане («Ливерпуль», Англия), Мбай Ньянг («Торино», Италия).

Еще четыре игрока будут сопровождать команду во время тренировочных сборов — защитники Адама Мбенге («Кан», Франция), Фаллу Диань («Мец», Франция), полузащитник Фамара Дьеду («Бристоль Сити», Англия) и нападающий Анри Сейве («Сивасспор», Турция). Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Сенегала сыграет в группе H с командами Польши (19 июня, Москва), Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

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