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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист Marca: Пик Аршавина был на Евро-2008, но и сейчас он может принести пользу сборной России

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин принесет пользу сборной России на домашнем чемпионате мира. Уверенность в этом в интервью корреспонденту Vesti.kz выразил журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес.

«Аршавин является лицом всего российского футбола. Я помню его завидную технику и непредсказуемость, чередующуюся с длинными паузами и ленивыми прогулками по полю. Этот парень выделялся в сборной. Пик его карьеры был в 27 лет. На Евро-2008 он вытащил команду среднего уровня в полуфинал. Игра строилась вокруг Аршавина. Он был лидером. Он принес результат.

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Сейчас Россия готовится к чемпионату мира. Состав команды изменился кардинально. Омоложенный состав не приносит тренеру Станиславу Черчесову поводов для радости. Я думаю, что в такой ситуации можно пригласить Аршавина. Он уже не тот молодой парень, однако продолжает приносить пользу. Его опыт может сыграть ключевую роль в самых напряженных моментах. Такой человек может успокоить или повести команду вперед. В этом его основное полезное качество, — отметил Родригес.

Напомним, 11 мая был объявлен расширенный состав на ЧМ, где Аршавину места не нашлось. В свою очередь наставник россиян Станислав Черчесов объяснил причину отсутствия полузащитника «Кайрата» в заявке сборной снижением мастерства.

Отсутствию Аршавина удивился и комментатор игр английской премьер-лиги на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли.

Сам Аршавин в одном из последних интервью заявил, что не поедет на ЧМ-2018 ни как футболист, ни как болельщик, потому что в это время будут идти матчи чемпионата Казахстана. В текущем сезоне на его счету четыре гола и пять ассистов в десяти матчах КПЛ.

Последний матч за сборную России Аршавин провел в 2012 году, когда вышел на поле в товарищеской встрече с Кот-д`Ивуаром (1:1). За национальную команду он забил 17 голов в 74 играх. Полузащитник выступал на двух чемпионатах Европы (2008 и 2012), но никогда не играл на ЧМ.

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