Оргкомитет ЧМ-2018 рассказал французам, как Россия готовится принять гостей турнира

«Время идет очень быстро, и сегодня я рад вам сообщить, что Россия готова к предстоящему чемпионату», — сказал он. Сорокин отметил, что российская сторона создала все условия для комфортного пребывания в РФ игроков, болельщиков и гостей чемпионата.

Гендиректор оргкомитета подчеркнул важность того, что «чемпионат после себя оставит мощное наследие для страны — и это не только стадионы, но и масса других объектов инфраструктуры: терминалы, шоссе, которые ведут от аэропортов в центр города, энергетическая инфраструктура и многое другое». «Самое главное, что это будет в дальнейшем востребовано, — сказал Сорокин. — Уже сейчас мы слышим благодарные отзывы жителей всех городов, которые будут принимать турнир».

Отдельно Сорокин рассказал о возможностях Казани, Екатеринбурга и Москвы, где сборная Франции проведет матчи группового этапа. «Все города с нетерпением ждут французскую сборную. Все стадионы находятся в состоянии готовности», — заявил гендиректор оргкомитета. По его словам, каждый стадион чемпионата мира оборудован более 1200 камерами, которые помогут следить за порядком во время турнира. Согласно данным оргкомитета, французские болельщики приобрели более 26 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018.

Всемирный праздник футбола

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил на презентации, что «чемпионат мира — это всемирный праздник футбола, который ждут миллионы болельщиков по всему миру». Он подчеркнул, что в течение последних лет в России была проведена огромная работа — «построены и реконструированы десятки спортивных объектов, модернизованы транспортная и туристическая инфраструктура». «Помимо 12 стадионов, соответствующих самым высоким стандартам, болельщикам будут доступны новые комфортабельные гостиницы, интересные туристические программы», — добавил Мешков.

«Особо мы ждем и французскую сборную и надеемся, что богатейшая история и гостеприимство России не оставят никого равнодушным», — сказал дипломат.